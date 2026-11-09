أطلقت جمعية الوداد لرعاية الأيتام حملة «ناخذهم بالأحضان»، تزامنًا مع اليوم العالمي للاحتضان، بهدف تعزيز ثقافة الاحتضان في المجتمع، وتعريف الأسر الراغبة فيه بإجراءاته، والتعبير عن الامتنان لأكثر من 11 ألف أسرة سعودية تحتضن أطفالًا أيتامًا في مختلف مناطق المملكة، وتمنحهم فرصة للنشأة في كنف أسرة يجدون فيها المحبة والأمان والانتماء.

وتشارك في الحملة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، عبر نشر رسائلها التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، واستضافة فعاليات ميدانية في مقرات عملها لتعريف منسوبيها بالاحتضان وأثره في حياة الأطفال والأسر والمجتمع.

وقال مدير الاتصال المؤسسي بجمعية الوداد، عبدالله بن عبدالرحمن النجار، إن الحملة تحمل رسالة شكر للأسر المحتضنة، وتفتح باب الحوار مع الأسر التي تفكر في الاحتضان. وأضاف «نقول لكل أسرة محتضنة شكرًا لأنكم منحتم طفلًا مكانًا في تفاصيل حياتكم، وفرصة ليكبر بين من يحبّه ويشاركه خطواته الأولى. ومن خلال مشاركة الجهات في الحملة، نريد أن نصل إلى الأسر في أماكن عملها وعبر المنصات التي تستخدمها يوميًا، ونقرّب إليها تجربة الاحتضان، ونجيب عن أسئلتها حول الخطوة الأولى».

وتأتي الحملة ضمن جهود الوداد السنوية للتوعية بالاحتضان، وتسليط الضوء على دور الأسرة في بناء شعور الطفل بالأمان والانتماء، وعلى أهمية مساندة الأسر المحتضنة في رحلتها.

وتعمل جمعية الوداد، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بوصفها الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال احتضان الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين دون سن السنتين. وتستقبل الجمعية الأطفال وتسندهم إلى أسر مؤهلة في مختلف مناطق المملكة وفق معايير وإجراءات تراعي مصلحة الطفل، كما تساند الأسر في توفير بيئة آمنة ومستقرة لنموه.

ودعت الجمعية الأسر الراغبة في الاحتضان إلى التعرّف على شروطه وإجراءاته، مؤكدةً أن قرار أسرة واحدة قد يكون بداية حكاية جديدة في حياة طفل.