اختتمت ستارت سمارت السعودية، بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، فعاليات تحدي الجامعات التي أُقيمت بالشراكة مع خمس جامعات سعودية، وهي جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بهدف تمكين طلاب الجامعات من تحويل أفكارهم التقنية إلى نماذج أولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تجربة عملية تجمع بين التعلم بالممارسة والإرشاد والتطوير.

انطلق برنامج تحدي الجامعات في شهر سبتمبر الماضي، حين رشحت الجامعات الخمس المشاركة 50 فريقاً طلابياً للمشاركة في معسكرات تدريبية مكثفة في كلّ من مدينتي الرياض وجدة، لحقهما تصفية نصفية أدت إلى اختيار 15 فريق طلابي مميز ليخضعوا للإرشاد والمتابعة لمدة شهر كامل. وأخيراً جاءت مرحلة التصفيات النهائية الوطنية التي قدم خلالها المشاركون النماذج الأولية لتعكس ما اكتسبوه من مهارات في بناء المنتجات التقنية وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق.

واعتمد البرنامج على منهجية التعلم بالممارسة، حيث عمل المشاركون منذ اليوم الأول على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للعرض والاختبار، من خلال بيئة تدريبية مكثفة جمعت بين الجوانب الريادية والتقنية، وأسهمت في تنمية قدراتهم على التفكير المنهجي، وبناء الحلول، والعمل ضمن الفريق. وفي الفعالية الختامية، تُوجت ثلاثة فرق بالمراكز الأولى، وحصلت على جوائز ومنافع تبلغ قيمتها الإجمالية 10,000 ريال سعودي، تقديراً لتميز مشاريعها التقنية وجودة نماذجها الأولية.

وفي هذا السياق، علق أ. محمد عبدالغفار، مدير تنفيذي بمؤسسة مجتمع جميل السعودية: "نجح برنامج تحدي الجامعات في تقديم تجربة عملية متكاملة، وأتاح للطلاب الانتقال من مرحلة تطوير الفكرة إلى بناء نماذج أولية تعكس قدراتهم على الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وإن ما شهدناه من مستوى المشاريع المشاركة يؤكد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الشباب السعودي، وضرورة توفير برامج نوعية تمنحهم الفرصة لتطوير أفكارهم في بيئة تجمع بين التعلم، والتطبيق، والإرشاد، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال التقنيين القادرين على الإسهام في مستقبل الاقتصاد الرقمي بالمملكة."

ومن جانبه، قال د. حسن الشهري، وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة الملك عبدالعزيز، خلال كلمة له في الفعالية: "اجتمعت في تحدي الجامعات مجموعة من العقول المختلفة ومن جامعات مختلفة وتخصصات متنوعة، وكل هذه الأمور رغم اختلافها تناولت موضوعات بدأت من القضايا الإنسانية وصولاً إلى الحلول الخدمية والتصميمية واختلفت المسارات، ولكن توحدت في غاية نبيلة وهي أن يكون للمعرفة أثراً، وأن يكون الابتكار سبيلاً لتحسين حياة الإنسان وتجويدها. كما أن للجهود المتظافرة والشراكات أثر أعظم من الجهود الفردية حتى لو كانت متميزة، ولهذا ندعو الجامعات والهيئات والمؤسسات المجتمعية لخلق فرص تعاون وشراكات أوسع وأكثر استدامة".

وخلال الفعالية، أعلن أسماء الفرق الثلاثة الفائزة بالنسخة الأولى من تحدي الجامعات، وهي فريق "أوريون" من جامعة جدة الذي حقق المركز الأول، وهو عبارة عن منصة ذكية مدعومة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة رواد الأعمال في التواصل مع المصنعين، واختيار المنتجات والمصانع الموثوقة لإنشاء المتاجر، وتسهيل إدارة سلاسل الإمداد. بينما فاز بالمركز الثاني فريق "إيجاز" من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي طوّر نظاماً ذكياً لإدارة المرافق عبر الربط بين المستفيد، والفني المشغل، ومالك المنشأة لإدارة وتحليل بلاغات وصيانة المنشآت عبر تطبيق التليجرام باستخدام تقنيات الوكلاء الذكيين. وأخيراً، فاز حصد فريق "منسك" المركز الثالث، وهو مشروع يوّلد توأماً رقمياً لمحاكاة واختبار الخطط التشغيلية لتفويج الحجاج في موسم الحج، بهدف ضمان اتخاذ قرارات أسرع وتحقيق حج آمن.

وفي ختام الفعالية، أعلن عن إطلاق النسخة الثانية من تحدي الجامعات بعام 2027، والتي ستشمل بإذن الله عدداً أكبر من الجامعات على مستوى المملكة، لتكون امتداداً لجهود مؤسسة مجتمع جميل السعودية وستارت سمارت السعودية في تمكين رواد الأعمال، ودعم منظومة ريادة الأعمال التقنية، وتعزيز ثقافة الابتكار بين طلاب الجامعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الكفاءات الوطنية، وتحفيز تبني التقنيات الحديثة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.