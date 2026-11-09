مددت أسعار النفط خسائرها، بعدما سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل 2020، وسط موازنة المتعاملين بين الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب إيران والهجمات الجديدة في المنطقة.



وتراجعت العقود المستقبلية لخام برنت تسليم الشهر الأقرب نحو مستوى 97 دولاراً للبرميل، بعدما خسرت أكثر من 16% الأسبوع الماضي، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 90 دولاراً.



تقدم في المفاوضات



وهبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، التي سجلتها في نهاية أكتوبر، بعدما عزز اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التوقعات بعدم حدوث تصعيد كبير في الصراع.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه «من غير المرجح إلى حد كبير» أن يأمر بشن مزيد من الضربات على إيران، إذا تحقق تقدم في المفاوضات بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن». لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المحادثات لم تحقق تقدماً يُذكر، وإن مطالب طهران غير مقبولة.



انتعاش صادرات النفط من الخليج



رغم الهجمات المتكررة على السفن العابرة لمضيق هرمز، شهدت صادرات النفط الخام من الخليج العربي انتعاشاً، لتقترب من مستويات ما قبل الحرب. كما ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى ما يعادل 88% من حجم إنتاج الدول الأعضاء نفسها في فبراير، وفقاً لمسح أجرته «بلومبرغ».