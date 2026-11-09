بعد مواسم طويلة هيمن خلالها المكياج الطبيعي وإطلالات «كلين غيرل» على عالم الجمال، تعود الألوان الجريئة والتفاصيل اللامعة لتفرض حضورها في صيحات شتاء 2026، مع توجه واضح نحو مكياج أكثر تحرراً وجرأة يعكس الشخصية ويمنح الإطلالة طابعاً فنياً.

وتبرز الدرجات الجليدية والفضية كواحدة من أبرز توجهات الموسم، من خلال ظلال العيون الزرقاء الباردة واللمسات المعدنية المستوحاة من موضة التسعينيات، إلى جانب أحمر الشفاه اللامع والتأثيرات اللؤلؤية التي تضيف انعكاسات جذابة على البشرة.

كما تعود أحجار الزينة والكريستالات الصغيرة حول العينين لتمنح المكياج لمسة احتفالية غير تقليدية، فيما تحضر درجات الأحمر والتوتي في أحمر الخدود، بأسلوب يمتد أحياناً إلى أعلى الخدين وجسر الأنف للحصول على مظهر متورد يشبه تأثير الطقس البارد.

ولا يعني هذا التوجه التخلي تماماً عن البساطة، إذ يعتمد خبراء التجميل على تحقيق التوازن بين التفاصيل الجريئة والبشرة الطبيعية، من خلال استخدام كريمات الأساس الخفيفة والتركيز على إبراز عنصر واحد في الوجه، سواء العينين أو الشفاه.

وبين اللمعان المعدني والألوان المشبعة والتفاصيل الفنية، يبدو أن شتاء 2026 يمنح المكياج مساحة أكبر للتجريب والتعبير عن الذات، بعيداً عن القواعد التقليدية للإطلالة اليومية.