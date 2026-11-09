أتاحت وزارة الموارد بالتعاون مع الصحة، خدمة حجز مواعيد الفحص الطبي للعمالة المنزلية الوافدة حديثاً إلى السعودية إلكترونياً، وذلك بالتكامل بين المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام «مساند» وتطبيق «صحتي»، بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب العمل، وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمات، وتيسير استكمال متطلبات إصدار الإقامة.

وتُمكّن الخدمة أصحاب العمل من استعراض بيانات العمالة المنزلية تلقائياً فور وصولها إلى السعودية عبر تطبيق «صحتي»، واختيار أقرب مركز صحي معتمد، وحجز موعد الفحص الطبي وإدارته إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة المركز لإتمام الحجز، ما يختصر الوقت والجهد ويساعد على الحد من فترات الانتظار.

ويأتي التكامل ضمن تطوير رحلة الاستقدام الرقمية عبر منصة «مساند»، التي تبدأ من بلد العامل وتمتد حتى إصدار إقامته في السعودية من خلال ربط الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها ما يرفع جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.