بعد سنوات من تصدر الكولاجين لمشهد العناية بالبشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر، يتجه الاهتمام في عالم الجمال إلى بروتين آخر لا يقل أهمية، وهو الإيلاستين، المسؤول عن مرونة الجلد وقدرته على العودة إلى شكله الطبيعي بعد التمدد أو الانضغاط.

ويعمل الإيلاستين جنباً إلى جنب مع الكولاجين، لكن لكل منهما وظيفة مختلفة؛ فالكولاجين يمنح البشرة بنيتها ودعامتها، بينما يساعد الإيلاستين على الحفاظ على مرونتها وليونتها. ومع التقدم في العمر، يتراجع إنتاج الألياف المرنة وتتأثر جودتها بفعل التعرض للأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية، ما يساهم في ظهور التجاعيد والترهل وفقدان تماسك الجلد.

هذا الاهتمام المتجدد انعكس على صناعة مستحضرات التجميل، مع ظهور تركيبات تعتمد على ببتيدات الإيلاستين ومشتقاته، إلى جانب أبحاث تستكشف إمكانية تطوير تقنيات تساعد على حماية الألياف المرنة أو دعم تجددها. كما تتجه الأبحاث الحديثة إلى دراسة الإيلاستين المصنع بتقنيات حيوية، في محاولة لتجاوز صعوبة إيصال البروتين إلى طبقات الجلد العميقة.

ولا يعني ذلك أن مستحضرات الإيلاستين قادرة بالفعل على إعادة بناء مرونة البشرة؛ إذ لا تزال قدرة المنتجات الموضعية على تحفيز إنتاج ألياف إيلاستين جديدة محدودة من الناحية العلمية، كما أن عملية تكوين هذه الألياف أكثر تعقيداً من مجرد إضافة البروتين إلى كريم للعناية بالبشرة.