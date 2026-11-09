تشهد الجبهات اليمنية تصعيداً عسكرياً متزامناً، مع توسع تحركات القوات الحكومية ضمن عملية «فجر اليمن»، واستمرار المواجهات مع مليشيا الحوثي في تعز والجوف ومأرب ولحج، وسط تكثيف الضربات الجوية والمدفعية على مواقع المليشيا وتعزيزاتها العسكرية.

إفشال محاولات تقدم الحوثي

وتبرز محافظة تعز في مقدمة المواجهات، إذ تصدت القوات الحكومية لهجمات حوثية على عدد من الجبهات، وأفشلت محاولات التقدم باتجاه مواقعها، بالتزامن مع استهداف تجمعات وآليات للمليشيا.

وفي الجوف، بدأت القوات الحكومية هجمات باتجاه منطقة بئر المرازيق، في تحرك يستهدف توسيع نطاق العمليات شرق مدينة الحزم، والضغط على مواقع الحوثيين وخطوط إمدادهم. وأفادت مصادر ميدانية بتقدم القوات نحو المنطقة.

واستهدفت غارات جوية تعزيزات وآليات عسكرية حوثية في جبهة المقاطرة في لحج، بالتزامن مع اشتباكات على محاور الساولة والزريق، في محاولة لقطع خطوط تحرك المليشيا ومنع وصول إمداداتها إلى مواقع المواجهة. وأفادت تقارير عسكرية بتدمير آليات ومعدات حوثية خلال الضربات.

وفي مأرب، تواصل القوات الحكومية التصدي للهجمات الحوثية على الجبهات الشمالية والجنوبية، بمشاركة وحدات عسكرية وقوات مساندة، فيما تتواصل المواجهات في قطاعات غرب المحافظة، وسط محاولات حوثية لتعزيز مواقعها وإعادة تنظيم صفوفها.

992 استهدافاً خلال يوم

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 992 استهدافاً لمواقع وتجمعات وآليات الحوثيين خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، توزعت بين 19 غارة جوية و29 طلعة للطيران المسيّر و944 عملية مدفعية وصاروخية.

وقال الناطق العسكري للقوات الحكومية ماجد النزيلي: إن العمليات أسفرت وفق الحصيلة الأولية، عن تحييد نحو 267 من قيادات وعناصر الجماعة بين قتيل وجريح وفار، وتدمير وإعطاب 97 آلية ووسيلة قتالية.

وتعكس التطورات اتساع رقعة الضغط العسكري على الحوثيين، مع انتقال القوات الحكومية من التصدي للهجمات إلى تنفيذ عمليات هجومية في عدد من المحاور، خصوصاً الجوف، بالتوازي مع استهداف خطوط الإمداد والتحصينات والتجمعات العسكرية. وفي المقابل، تواصل المليشيا الدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال، في مسعى لاحتواء التقدم ومنع خسارة مواقع إستراتيجية.