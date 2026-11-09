أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات المرتقبة غداً بشأن التسوية الأوكرانية ستعقد بصيغة ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة.



وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، اليوم (الإثنين): "ما سيجري في أبوظبي مفاوضات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة، أما فيما يتعلق بحضور الأوروبيين، فكما تعلمون، لدى الأمريكيين والأوكرانيين قنوات اتصال مع الأوروبيين، ويبدو أنهم يعملون على وضع آلية خاصة بهم للتنسيق، لكنني أكرر مجدداً أن الحديث يدور عن مفاوضات ثلاثية".



ومن المقرر أن تعقد المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، للوفد الروسي. وأوضح متحدث الكرملين أن المفاوضات ستتناول الضمانات الأمنية المتبادلة لروسيا وأوكرانيا، مؤكداً استحالة مشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية في المفاوضات، نظراً إلى الاتفاق المسبق على عقدها بصيغة ثلاثية.



من جانبه أعرب الرئيس دونالد ترمب عن اعتقاده بأن حرب أوكرانيا ستنتهي قريباً، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أمس (الأحد). وقال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وأن أوكرانيا ستنتهي بحدود جغرافية مختلفة بعض الشيء".



فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، (الإثنين)، إحراز تقدم فيما يتعلق بـ"الهيكلية الأمنية" لأوكرانيا وأوروبا ما بعد الحرب بين موسكو وكييف، متوقعاً إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات المقررة هذا الأسبوع.



وأكد روبيو في حديث إلى الصحفيين أن الحصول على ضمانات أمنية هو مطلب يتكرر في المباحثات الرامية إلى إنهاء الصراع، واعتبر أن السؤال الأساسي هو "كيف ستبدو الهيكلية الأمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وللقارة الأوروبية على نطاق أوسع؟".