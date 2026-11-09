علمت «عكاظ» من مصادرها أن الإدارة الرياضية بنادي الاتحاد تنتظر التقرير الفني من قبل المدرب ينز فيسينغ بشأن حاجته الفنية من عدمه لمهاجم الفريق الكروي الأول صالح الشهري، الذي سيدخل فترة الستة أشهر «الحرة» خلال شهر يناير القادم الذي يتزامن مع انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية، إذ سينتهي عقد اللاعب في صيف 2027، وفي ضوء قرار المدرب فيسينغ سيتحدد مصير اللاعب مع النادي.

وأوضحت المصادر أن عدداً من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين تراقب مصير الشهري مع ناديه الحالي، من أجل الدخول في مفاوضات مع اللاعب عقب دخوله فترة الستة أشهر «الحرة» والسعي لتوقيع معه.

وكان الشهري ساهم مع الفريق الاتحادي في تحقيق بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك موسم 2025/2024.

يذكر أن نادي الاتحاد تعاقد مع صالح الشهري، لمدة ثلاث سنوات في 22 يوليو 2024 حتى 22 يوليو 2027، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الهلال.