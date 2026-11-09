تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، بنسبة 0.45%، ليصل مؤشر العملة الأمريكية إلى 101.82 نقطة، بالتزامن مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع المخاوف المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة غدًا (الثلاثاء).



وجاء انخفاض الدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في تعاملات الجمعة الماضية، مسجلًا أكبر مكاسبه اليومية منذ نحو 6 أشهر، مدعومًا ببيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف الأمريكية خلال أكتوبر وانخفاض معدل البطالة، ما عزز توقعات تشديد السياسة النقدية.



وساهم انحسار المخاوف في الأسواق العالمية في تقليص الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1%، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قللت احتمالات تجدد الهجمات على إيران.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط توقعات بتباطؤ معدل التضخم الشهري إلى 0.3% خلال أكتوبر، مقارنة بـ0.6% في سبتمبر، لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال ديسمبر.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45% إلى 1.1194 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.50% إلى 1.3418 دولار، فيما تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.30% إلى 158.02 ين، وأمام الفرنك السويسري بنسبة 0.25% إلى 0.8184 فرنك.