أعاد تصادم القطارين في مركز العياط بمحافظة الجيزة، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 112 آخرين، فتح واحد من أكثر الملفات إيلاماً في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث ارتبط اسم المنطقة بسلسلة من الحوادث المأساوية التي امتدت لأكثر من عقدين.

الحادثة الأخيرة وقعت بين محطتي كفر عمار والرقة، بعدما اصطدم قطار متجه إلى الفيوم بمؤخرة قطار قادم من القاهرة إلى أسوان، ما تسبب في خروج عددٍ من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين، ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف أسبابه.

لكن تصادم 2026 لم يكن الحادثة الأولى التي تهز العياط، إذ تعود أشهر الكوارث إلى فبراير 2002 عندما اندلعت النيران في قطار الصعيد أثناء مروره بالقرب من المنطقة، في مأساة تعد من أسوأ حوادث السكك الحديدية في تاريخ مصر، بعدما خلفت مئات الضحايا وأثارت صدمة واسعة آنذاك.

وفي أكتوبر 2009، شهد (العياط) حادثة تصادم أخرى بين قطارين على خط القاهرة - أسيوط، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين، وأعاد النقاش حينها حول سلامة منظومة السكك الحديدية.

كما سجلت المنطقة خلال السنوات التالية حوادث متنوعة بين تصادمات وخروج قطارات عن القضبان وحوادث مزلقانات، كان من بينها اصطدام قطار بسيارة نقل عام 2010، وحادثة مأساوية عام 2014 أودت بحياة ثلاثة أشخاص دهساً بعد نزولهم من قطار متعطل، إضافة إلى حادثتين بارزتين في عام 2016 أسفرتا عن سقوط قتلى ومصابين.

ومع كل حادثة جديدة، تعود التساؤلات بشأن أسباب تكرار الوقائع في هذه المنطقة تحديداً، ومدى كفاءة إجراءات الصيانة والرقابة والسلامة على هذا الخط الحيوي الذي يربط القاهرة بمحافظات الصعيد.

وبينما تتواصل التحقيقات في حادثة 2026، يبقى اسم العياط حاضراً في ذاكرة المصريين باعتباره أحد أكثر المواقع ارتباطاً بحوادث القطارات، في سجل طويل من الكوارث التي ما زالت تثير الأسئلة وتنتظر الإجابات.