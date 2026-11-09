يستعد الفنان التونسي ظافر العابدين لدخول دور العرض المصرية بفيلمه الجديد «صوفيا»، الذي ينطلق عرضه يوم الأربعاء 25 نوفمبر، في تجربة سينمائية تنتمي إلى عالم الإثارة والتشويق.

وتدور الأحداث حول إميلي التي تسافر من لندن إلى تونس لمحاولة إصلاح العلاقة بين ابنتها صوفيا وزوجها هشام بعد انفصالهما، لكن اختفاء ابنتها المفاجئ يحول رحلتها إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، تسعى خلالها لكشف أسرار وأكاذيب وخيانات تقودها إلى سباق مع الزمن للعثور عليها وإنقاذها.

ظافر العابدين يجمع التأليف والإخراج والبطولة

ويقدم العابدين من خلال الفيلم تجربة سينمائية بإنتاج تونسي بريطاني مشترك، يتولى فيها مهام التأليف والإخراج والإنتاج، إلى جانب مشاركته في البطولة، بمشاركة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي، وهبة عبوك، وزياد عيادي، وسعاد بن سليمان.

ويعتمد العمل على أجواء تجمع بين الغموض والتشويق والدراما العائلية، من خلال معالجة تتناول العلاقات الأسرية والخيانات والأسرار المخفية، وتسلط الضوء على الصراع الذي تخوضه أم في مواجهة ظروف استثنائية لإنقاذ ابنتها.

مسيرة فنية بين العالمية والعربية

يمتلك ظافر العابدين مسيرة فنية متنوعة امتدت بين الدراما البريطانية والسينما العالمية والعربية، بعد تخرجه في كلية برمنغهام للتمثيل، ومشاركته في أعمال دولية مثل Dream Team وSpooks وChildren of Men وSex and the City 2، إلى جانب حضوره العربي في مسلسلات «مكتوب» و«حلاوة الدنيا» و«عروس بيروت».

جوائز سينمائية

وفي مجال الإخراج، قدم فيلمه الروائي الأول «غدوة» عام 2021، الذي شارك في تأليفه وإخراجه وإنتاجه وبطولته، وحصد جائزة «فيبريسي» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما وصل إلى القائمة الأولية لجوائز غولدن غلوب. وواصل تجاربه بفيلم «إلى ابني»، الذي نال جائزة أفضل فيلم وتنويهاً خاصاً عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.