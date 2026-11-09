طبيب سوري ينجح في إجراء عملية تجميل لنفسه رغم أمراضه المزمنة

في واقعة طبية نادرة أثارت اهتماماً واسعاً، أجرى جراح تجميل سوري عملية شد بطن لنفسه داخل أحد مستشفيات دمشق، في تجربة استثنائية جمع فيها بين دورَي الطبيب والمريض، رغم معاناته أمراضاً مزمنة وسجلاً صحياً يتضمّن مشكلات سابقة في القلب.

وجاء قرار الطبيب حازم مايز علي، البالغ من العمر 41 عاماً، بعد رحلة طويلة مع السمنة، إذ تمكن من خفض وزنه من نحو 145 كيلوغراماً إلى 90 كيلوغراماً، ما أدى إلى ظهور ترهلات جلدية كبيرة في منطقة البطن دفعته للتفكير في إجراء جراحة تجميلية للتخلص منها.

ولم يكن القرار وليد اللحظة، إذ أمضى قرابة ستة أشهر في دراسة حالته الصحية والاطلاع على الأبحاث العلمية المتعلقة بالجراحة، خصوصاً أنه يعاني ارتفاع ضغط الدم والسكري ويدخن، إضافة إلى خضوعه سابقاً لتركيب دعامات في الشرايين التاجية بعد تعرضه لمشكلات في عضلة القلب.

ورغم إجرائه العملية بنفسه تحت التخدير النصفي، لم يكن وحيداً داخل غرفة العمليات، حيث أحاط به فريق طبي متكامل ضم جراحي تجميل وجراحة عامة وطبيب تخدير واختصاصي قلب، استعداداً للتدخل عند الحاجة.

وخلال الجراحة واجه الطبيب اللحظة التي كان يخشاها أكثر من غيرها، بعدما تعرّض لانخفاض حاد في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، إذ هبط الضغط إلى 85/46، بينما تراجع النبض إلى 42 ضربة في الدقيقة. وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على الوضع خلال دقائق قبل استكمال العملية بنجاح.

وأعادت تجربة الطبيب السوري إلى الواجهة قصصاً مشابهة في تاريخ الطب؛ من أبرزها الجراح الأمريكي إيفان أونيل كين الذي استأصل الزائدة الدودية لنفسه عام 1921، والطبيب السوفيتي ليونيد روغوزوف الذي أجرى لنفسه عملية استئصال الزائدة عام 1961 داخل محطة أبحاث في القطب الجنوبي بعد تعذر نقله للعلاج.

ورغم النجاح الذي حققته العملية، شدد مايز على أن تجربته لا تمثل نموذجاً يمكن تعميمه، مؤكداً أن إجراء الجراحات الذاتية يبقى استثناءً نادراً تحكمه ظروف خاصة للغاية، ويتطلب تقييماً طبياً دقيقاً للمخاطر قبل الإقدام عليه.