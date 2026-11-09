كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» عن تطورات جديدة في ملف عودة نشاط الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إذ وافق الرئيس التنفيذي للنادي فابريس بوكييه على خطوة إعادة النشاط، وينتظر صدور القرار النهائي من رئيس مجلس الإدارة عبدالله الصبان.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوجه لخفض ميزانية الفريق بنسبة 50%، وسط موافقة عدد من اللاعبين على تخفيض عقودهم، في خطوة تعكس تمسكهم باستمرار الفريق وحرصهم على عودة نشاط كرة السلة بالنادي.

وفي المقابل، كشفت مصادر «عكاظ» أن عدداً من نجوم الفريق ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة السلة تلقوا عروضاً مغرية من أندية أخرى، في ظل ترقبهم حسم ملف عودة النشاط، رغم تمسكهم بخيار الاستمرار مع الأهلي وانتظار القرار النهائي الذي يحدد مستقبل الفريق.

وبين عروض تحاصر نجومه وتنازلات مالية يبديها لاعبوه، تترقب أسرة كرة السلة الأهلاوية قرار الصبان، أملاً في طي صفحة التوقف واستعادة حضور الفريق في المنافسات.