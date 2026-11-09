انتقل إلى رحمة الله اليوم في القاهرة مدير عام التعليم في منطقة الباحة سابقاً؛ الدكتور هجاد بن عمر الغامدي، إثر عارض صحيّ منذ أيام عدة.

والراحل تربوي قدير، وقائد كشفي، بدأ رحلته في مهنة التعليم عام 1381هـ وتدرج في مسؤولياته، مُدرّساً في مدارس منطقة الباحة؛ إلى أن تولى مسؤولية الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة بين عامي 1419 و1423هـ. وكان من مؤسسي النادي الأدبي، وله إسهامات في العمل الاجتماعي والخيري، ومُنح عضوية مجلس المنطقة لثلاث دورات.

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم لأبنائه وبناته وأسرته وذويه بخالص العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.