صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، وواصل مكاسبه وأغلق فوق مستوى 10 آلاف نقطة للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً بنحو 89.80 نقطة، ما يعادل 0.90%، ليصل إلى مستوى 10,106.72 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، وسط أداء إيجابي شمل غالبية الأسهم المدرجة بالسوق، بفعل موجة تفاؤل بانتهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.



نشاط ملحوظ



وشهدت الجلسة نشاطاً ملحوظاً في التداولات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 4.25 مليار ريال، فيما تجاوزت الكميات المتداولة 251.9 مليون سهم. وارتفعت أسهم 179 شركة من أصل 273 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسهم 80 شركة، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب في السوق، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.18 تريليون ريال.



أسهم متصدرة



وتصدرت أسهم أنعام القابضة قائمة الارتفاعات بعد صعودها بالحد الأعلى تقريباً بنسبة 9.95% إلى 11.93 ريال، تلاها سهم مجموعة فتيحي مرتفعاً 7.77% إلى 2.08 ريال، ثم البابطين بنسبة 7.44% إلى 52 ريالاً، ورؤوم بنسبة 7.35% إلى 72.30 ريال، وباعظيم بنسبة 6.77% إلى 5.05 ريال.