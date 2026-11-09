أعلنت الحكومة الفرنسية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو اعتباراً من الأول من ديسمبر، في خطوة تأتي وسط موجة احتجاجات واضطرابات اجتماعية تشهدها البلاد منذ شهرين، على خلفية تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وقال وزير العمل الفرنسي جان بيير فاراندو، اليوم (الاثنين)، إن الزيادة الجديدة تبلغ 1.6%، مشيراً إلى أنها ترفع إجمالي الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال العام الحالي إلى 5.3%.

وتسعى الحكومة من خلال القرار إلى الاستجابة، ولو جزئياً، للمطالب الاجتماعية المتصاعدة، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة لاحتواء الاحتجاجات وإعادة الاستقرار إلى الشارع الفرنسي.

الحكومة: ثاني أكبر زيادة للأجور خلال 20 عاماً

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن القرار، واصفاً الزيادة بأنها «ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور خلال 20 عاماً».

وأكد لوكورنو أن الإعلان لا يمثل اتفاقاً نهائياً، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى فتح مرحلة جديدة من النقاش مع النقابات والمنظمات الطلابية، بما يسمح بمشاركة مختلف الأطراف في صياغة الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة يجب أن تؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة، باعتبارها الضامن لتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المعنية.

وبالتزامن مع الإعلان عن الزيادة، دعا لوكورنو إلى العودة للهدوء، خصوصاً في المراكز الحضرية والمدن الكبرى، مطالباً المواطنين بتجنب الفوضى وأعمال العنف التي قال إنها تلحق أضراراً جسيمة بالقدرة التنافسية للشركات وتهدد استمرار أنشطتها.

النقابات ترفض الزيادة: الحكومة تقدم الفتات

في المقابل، لم تلقَ الزيادة الحكومية قبولاً لدى النقابات العمالية، التي اعتبرتها غير كافية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والاستجابة لمطالب العاملين بتحسين دخولهم.

وانتقدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل في فرنسا (CGT)، الزيادة المعلنة، قائلة إن الحكومة لم تقدم للعمال سوى «الفتات».

وأوضحت أن الزيادة البالغة 23 يورو تتضمن 18 يورو تمثل الزيادة التلقائية التي كان مقرراً تطبيقها بالفعل في الأول من يناير، ما يعني أن الزيادة الإضافية الفعلية لا تتجاوز 5 يورو، وفق حسابات النقابة.

وسخرت بينيه من هذه الزيادة المحدودة، معتبرة أن خمسة يورو لا تكفي سوى لشراء كيلوغرام من الطماطم، بل إنها لا تكفي حتى لشراء قطعة من شوكولاتة «مارس».

وأضافت أن العمال لم يأتوا للتسول أو طلب المساعدات، وإنما للمطالبة بالاحترام والتقدير مقابل عملهم، والحصول على استجابة حقيقية لحالة الغضب الاجتماعي الواسعة التي تشهدها البلاد.

تحديات اقتصادية تضغط على الحكومة الفرنسية

وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة تواجه فرنسا، مع استمرار الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، وتصاعد المطالب بتحسين الأجور والظروف المعيشية.

وتواجه الحكومة معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب العاملين والاتحادات النقابية من جهة، والحفاظ على قدرة الشركات على تحمل تكاليف التشغيل والوفاء بالتزاماتها المالية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الزيادة خطوة مهمة في دعم أصحاب الدخول المحدودة، ترى النقابات أنها لا تعكس حجم الضغوط التي تواجه الأسر الفرنسية، ولا تقدم معالجة كافية للفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.

ويظل نجاح القرار في تهدئة الشارع الفرنسي مرتبطاً بمدى استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية والاستجابة للمطالب الاجتماعية، في ظل استمرار الخلاف بين السلطات والنقابات بشأن حجم الزيادات المطلوبة والسياسات الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى المعيشة.