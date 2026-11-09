كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لمكمل غذائي مشتق من فيتامين B5، يُعرف باسم «بانثيثين» (Pantethine)، إذ أظهرت إمكانية الاستفادة منه في تخفيف أعراض مرض الصدفية، من خلال التأثير في نشاط الخلايا المناعية والحد من الالتهابات المرتبطة بالمرض.

وأجرى الدراسة باحثون في الصين، حيث توصلوا إلى أن البانثيثين يمكن أن يساعد في تهدئة الخلايا المناعية المسؤولة عن الالتهابات المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية، كما نجح في منع ظهور الصدفية لدى الفئران، وأظهر نتائج مشجعة خلال تجربة سريرية محدودة شملت مرضى من البشر.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Journal of Experimental Medicine» العلمية، وكشفت عن علاقة غير متوقعة بين إنتاج الكوليسترول ونشاط الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن التأثير في هذه العملية الأيضية قد يمثل مدخلاً جديداً للحد من النشاط المناعي المفرط المرتبط بالصدفية، وربما بعض أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

كيف تسهم الخلايا المناعية في الإصابة بالصدفية؟

تركز الاكتشاف العلمي على نوع متخصص من الخلايا المناعية يُعرف باسم الخلايا المتغصنة (Dendritic Cells)، وهي خلايا تؤدي دوراً محورياً في تنظيم استجابة الجهاز المناعي وتوجيه دفاعات الجسم ضد التهديدات المحتملة.

وتعمل هذه الخلايا من خلال التقاط مواد غريبة تُعرف باسم المستضدات، ثم عرضها على الخلايا التائية، التي تتولى التعرف على مسببات التهديد والاستجابة لها. كما تطلق إشارات كيميائية تستدعي مزيداً من الخلايا المناعية، وتسهم في تنشيط الالتهابات.

ورغم أهمية هذه الوظائف في حماية الجسم من العدوى، فإن فرط نشاط الخلايا المتغصنة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يحفز التهابات مستمرة ويسهم في تطور أمراض المناعة الذاتية، ومن بينها الصدفية.

وقالت الباحثة وي نا تشانغ، من المختبر الحكومي الرئيسي للتحليل الطبي الحيوي في بكين، إن الأدلة العلمية المتزايدة تشير إلى الدور المهم الذي تؤديه المسارات الأيضية والمواد الناتجة عنها في تنظيم وظائف الخلايا المناعية وتطور أمراض المناعة الذاتية، إلا أن استهداف عمليات التمثيل الغذائي علاجياً في الأمراض الالتهابية لا يزال مجالاً يحتاج إلى مزيد من البحث.

وقادت تشانغ الدراسة بالتعاون مع عدد من الباحثين الصينيين، بينهم تشينغ شيا وآي لينغ لي وتاو تشو، إلى جانب تشنغ شين لي من المركز الطبي الأول بالمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني في بكين.

علاقة غير متوقعة بين الكوليسترول والصدفية

وخلال الدراسة، رصد الباحثون ارتفاعاً غير طبيعي في مستويات إنزيمات تُعرف باسم «فانين» (Vanins) داخل الخلايا المتغصنة لدى أشخاص مصابين بالصدفية وعدد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، وتؤدي هذه الإنزيمات دوراً في تنظيم معالجة بعض المركبات المرتبطة بعمليات الأيض داخل الخلايا.

وأظهرت التجارب أن خفض مستويات إنزيمات الفانين أدى إلى تراجع نشاط الخلايا المتغصنة وانخفاض قدرتها على تحفيز الخلايا التائية. كما وجد الباحثون أن استخدام دواء مصمم لتثبيط هذه الإنزيمات منع تطور الصدفية لدى الفئران.

وكشفت التحليلات الإضافية عن وجود صلة بين هذه الإنزيمات ومادة البانثيثين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين B5، المعروف أيضاً باسم حمض البانتوثينيك، وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لإنتاج الطاقة داخل الخلايا.

ويُطرح البانثيثين بالفعل في الأسواق على هيئة مكمل غذائي، ويُستخدم عادةً للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول، من خلال تأثيره في عملية إنتاجه داخل الجسم.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن الكوليسترول لا يقتصر دوره على الانتقال عبر مجرى الدم، بل يشارك أيضاً في تنظيم وظائف الخلايا المناعية. وأظهرت أبحاث سابقة أن الكوليسترول يمكن أن يحفز نشاط الخلايا المتغصنة، كما يُعد ارتفاع مستوياته في الدم أحد عوامل الخطر المرتبطة بالصدفية.

ووفقاً للباحثين، فإن النشاط المفرط لإنزيمات الفانين يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من البانثيثين داخل الخلايا المتغصنة، ما يقلل مستوياته المتاحة ويحفز زيادة إنتاج الكوليسترول، الأمر الذي يدفع هذه الخلايا إلى الدخول في حالة من النشاط المناعي غير الطبيعي.

وفي المقابل، ساعدت إعادة مستويات البانثيثين على تعطيل هذه العملية، إذ أسهم المكمل الغذائي في تقليل تراكم الكوليسترول داخل الخلايا المتغصنة، والحد من النشاط المناعي المفرط المرتبط بالالتهابات.

وقالت تشانغ إن إعطاء البانثيثين أدى إلى تحسن ملحوظ في حالة الصدفية لدى الفئران، مرجحة أن يكون انخفاض مستويات هذه المادة أحد العوامل المهمة وراء فرط نشاط الخلايا المتغصنة والالتهابات المناعية الناتجة عن ارتفاع مستويات إنزيمات الفانين.

تجربة سريرية على 24 مريضاً تكشف نتائج مشجعة

وبعد النتائج التي توصلوا إليها في التجارب المختبرية وعلى الحيوانات، انتقل الباحثون إلى اختبار إمكانية الاستفادة من البانثيثين لدى الأشخاص المصابين بالصدفية.

وأجرى الفريق تجربة سريرية محدودة شملت 24 مريضاً، تلقى جميع المشاركين خلالها علاجاً موضعياً يحتوي على مزيج من مادتي «كالسـيبوتريول» (Calcipotriene) و«بيتاميثازون» (Betamethasone)، وهما مادتان تُستخدمان في السيطرة على أعراض الصدفية.

ويُعد الكالسـيبوتريول مشتقاً من فيتامين D، ويساعد على تنظيم نمو خلايا الجلد، بينما ينتمي البيتاميثازون إلى مجموعة الكورتيكوستيرويدات، التي تعمل على تقليل الالتهابات.

وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين، حصلت إحداهما على العلاج الموضعي وحده، بينما تناول أفراد المجموعة الأخرى أقراص البانثيثين إلى جانب العلاج الموصوف، بهدف تقييم مدى مساهمة المكمل الغذائي في تحسين النتائج العلاجية.

وبعد 12 أسبوعاً، أظهرت النتائج تحسناً أكبر في أعراض الصدفية لدى المرضى الذين تناولوا البانثيثين إلى جانب العلاج الموضعي، مقارنة بمن تلقوا العلاج الموضعي وحده.

وكان التحسن أكثر وضوحاً لدى المشاركين الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الكوليسترول قبل بدء العلاج، ما يشير إلى احتمال وجود فائدة إضافية للمكمل لدى بعض المرضى الذين يرتبط لديهم اضطراب استقلاب الكوليسترول بالالتهابات.

وتعزز هذه النتائج احتمالات استخدام البانثيثين مستقبلاً كعلاج مساعد للصدفية، لكنها لا تعني أنه أصبح بديلاً للعلاجات المعتمدة أو علاجاً مثبت الفاعلية حتى الآن.

هل يصبح البانثيثين علاجاً جديداً للصدفية؟

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على ضرورة التعامل بحذر مع نتائج التجربة البشرية، نظراً إلى محدودية عدد المشاركين، الذي لم يتجاوز 24 شخصاً، والحاجة إلى إجراء دراسات أوسع لتأكيد فعالية المكمل الغذائي وتقييم سلامته على المدى الطويل.

كما أن النتائج السريرية لا تثبت بصورة قاطعة أن الآلية البيولوجية نفسها التي رُصدت في التجارب المختبرية والحيوانية هي المسؤولة عن التحسن الذي ظهر لدى المرضى.

وأوضحت تشانغ أن التجربة السريرية التي أجراها الفريق أظهرت مؤشرات مشجعة على إمكانية استخدام البانثيثين علاجاً مساعداً للصدفية، لكنها تمثل دليلاً أولياً على جدوى هذا التوجه، وليس إثباتاً نهائياً للآلية البيولوجية المسؤولة عن تأثيره لدى البشر.

وأضافت أن الدراسة كشفت عن مسار أيضي يرتبط بإنزيمات الفانين والبانثيثين والكوليسترول، ويلعب دوراً مهماً في تنظيم نشاط الخلايا المتغصنة، ما قد يمهد الطريق أمام تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف عدداً من أمراض المناعة الذاتية التي تشارك فيها هذه الخلايا.

وتفتح هذه النتائج مجالاً بحثياً جديداً لفهم العلاقة بين التمثيل الغذائي واضطرابات الجهاز المناعي، مع بقاء الحاجة قائمة إلى تجارب سريرية أكبر قبل اعتماد البانثيثين ضمن الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى الصدفية.