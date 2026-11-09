لم يهن على عبدالوهاب بن عوض ال حسين الغامدي، الموظف بالخدمات الطبية في وزارة الدفاع، أن تقضي والدته فصل الشتاء بعيداً عنه، فقدِم إليها في منزلها بقرية الراعب في منطقة الباحة، ليصطحبها معه؛ ولتكون محل عنايته وبرّه، وصل مساء أمس الأول، وعقب وصوله خلد إلى النوم، عازماً الانطلاق مع والدته في صباح (الإثنين) إلى الرياض؛ وربما لم يخطر بباله ولا بال أحد من أفراد العائلة أن توافيه المنيّة في منزلها ويلفظ أنفاسه الأخيرة في حضنها. انتقل إلى جوار ربّه متوّجاً إحسانه بأمّه وبرّه بها برغبة بذل أسبابها إلا أنها لم تتحقق، ولكنها كُتبت له؛ بإذن الله.