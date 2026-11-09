أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي انتهاء المفاضلة الأولية وإعلان نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين على القبول في أول ماجستير مهني في التدريس للخريجين والخريجات الجامعيين الجدد الراغبين في الالتحاق بالوظايف التعليمية التي ستعلنها وزارة التعليم خلال الفترة القادمة حسب احتياج إدارات التعليم في السعودية وانتهت إجراءات المفاضلة الأولية وفق المعايير المعتمدة، وأُتيحت نتائج الترشيح الأولي للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في الاختبار والتقييم.

وسيبدأ المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في الفترة من 17 نوفمبر الحالي حتى 24 ديسمبر مرحلة الاختبارات والتقييم والمقابلات الشخصية للمرشحين.

يشار إلى أن المعهد حدد معايير المفاضلة الأولية للمتقدمين، بحيث تكون 40% لمعدل التخرج في درجة البكالوريوس وبحد أدنى 3.75 من 5، أو 2.75 من 4 أو 80 من 100 و60% لتقييم المهارات والقيم والدافعية والجوانب السلوكية واجتياز اختبار الرخصة المهنية واختبار التخصص.

وتحدد يوم 31 من شهر ديسمبر القادم موعداً لإعلان النتائج النهائية وأسماء المقبولين في البرنامج لتبدأ الدراسة الفعلية في 17 يناير من العام الميلادي الجديد 2027م.

يشار إلى أن برنامج الماجستير الجديد برنامج مهني لإعداد المرشحين لمهنة التعليم، صممه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالشراكة مع عدد من الجامعات السعودية والمعهد الوطني للتعليم في سنغافورة. ويجمع بين الإعداد المهني والتطبيق العملي؛ لإكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة بما يعزز جاهزية المعلم للممارسات التعليمية، وفق أفضل الممارسات الحديثة وبما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم وتوفير برامج مهنية متخصصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبذلك تمتد منظومة التطوير من الإعداد المهني للمتدرب إلى التطوير المستمر للمعلم أثناء الخدمة؛ بما يدعم جودة الممارسة التعليمية.