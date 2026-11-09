حذرت وزارة العمل المصرية من صفحات وهمية تنتحل صفتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل اسمها وشعارها لاستدراج المواطنين بوعود الحصول على منح العمالة غير المنتظمة أو فرص عمل داخل البلاد وخارجها، بهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية أو تحصيل أموال منهم.

وأكدت الوزارة، في بيان الاثنين، أن هذه الصفحات تنشر معلومات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف المنح، إلى جانب الترويج لإعلانات توظيف غير حقيقية، مشددة على أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ونفت الوزارة وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل إجراءات التسجيل أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات والرسائل التي تطلب تحويل أموال مقابل تقديم هذه الخدمات.

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الرسمية يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.

وفيما يتعلق بالمنح، أكدت الوزارة أن صرفها يقتصر على المستحقين المسجلين رسميا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وفق القواعد المقررة.

أما فرص العمل، فيجري الإعلان عنها والتقديم عليها عبر القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل في المحافظات، وهو ما يعني أن أي جهة تطلب أموالا مقابل إتاحة فرصة توظيف أو ضمان القبول فيها لا تمثل الوزارة، بحسب بيانها.

ويأتي التحذير في ظل استغلال بعض المحتالين حاجة المواطنين إلى فرص العمل ومصادر الدخل، من خلال إنشاء صفحات تحمل أسماء وشعارات جهات حكومية، أو نشر روابط تبدو للوهلة الأولى وكأنها منصات رسمية، بهدف دفع المستخدمين إلى الإفصاح عن بياناتهم أو تحويل مبالغ مالية.

ولا تقتصر مخاطر هذه الأساليب على خسارة الأموال، إذ قد تُستغل صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية والمصرفية في محاولات احتيال أخرى أو انتحال هوية أصحابها، ما يجعل مشاركة هذه المعلومات مع جهات مجهولة مصدرا لمخاطر إضافية.

ودعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة، أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي أو البيانات الشخصية والمالية إلى صفحات غير موثوقة، مطالبة بتحري الدقة قبل التعامل مع أي إعلان يتعلق بالمنح أو فرص العمل.

وشددت على إمكانية التحقق من المعلومات والاستفسار عن الخدمات عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أو موقعها الإلكتروني، فضلا عن التوجه إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل بالمحافظة للحصول على المعلومات من المختصين.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في انتحال صفتها ونشر معلومات كاذبة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين.