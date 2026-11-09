رجح بنك «غولدمان ساكس» أن تدخل عوائد السندات الحكومية الرئيسية مرحلة أكثر استقراراً خلال الفترة القادمة، مدعومة بتراجع تقلبات الأسواق وانخفاض أسعار الطاقة، ما قد يخفف الضغوط التي دفعت العوائد إلى مستويات مرتفعة في الأشهر الماضية.



تقلبات الأصول عالية المخاطر



وقال محللو البنك بقيادة ويليام مارشال: «إن العوامل اللازمة لاستقرار العوائد ضمن نطاق محدد وتراجع تقلبات أسعار الفائدة أصبحت متوافرة»، مشيرين إلى أن هذا السيناريو يعتمد على استمرار هدوء تقلبات الأصول عالية المخاطر واستمرار انحسار ضغوط الطاقة. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.87%، بعدما تجاوز 5.25% مطلع أكتوبر. كما انخفض مؤشر «MOVE» لقياس تقلبات خيارات السندات الأمريكية إلى نحو 93 نقطة، مقارنة بأكثر من 113 نقطة في أوائل أكتوبر الماضي، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



السياسة النقدية الأوروبية



وتوقع البنك أن تستقر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ضمن نطاق يتراوح بين 4.75% و5% إذا دخلت الأصول الخطرة مرحلة أكثر هدوءاً، مع إمكانية تراجع تقلبات أسعار الفائدة بشكل إضافي. رجح غولدمان ساكس تفوق أداء السندات الأوروبية لأجل 5 سنوات على بقية منحنى العائد. وأشار إلى أن الأسواق خفضت توقعات تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي بنحو 40 نقطة أساس حتى نهاية 2027 مقارنة بذروة العوائد المسجلة في أواخر سبتمبر.



الأوضاع الجيوسياسية وضغوط التضخم



وعزا البنك ذلك إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية وتراجع علاوات المخاطر المرتبطة بأسعار النفط والغاز، ما قد يحد من الضغوط التضخمية. لكنه حذر من أن المجال بات محدوداً لمزيد من التراجع في توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل ما لم تظهر دلائل أوضح على تحسن إمدادات الطاقة أو تتضح ظروف فصل الشتاء. أشار البنك إلى أن احتمالات استمرار تراجع العوائد قصيرة الأجل في بريطانيا ما زالت محدودة، لكنه لفت إلى أن أي عودة لمخاوف الطاقة قد تعيد مخاطر رفع الفائدة إلى الواجهة وتضغط على السندات قصيرة الأجل. وفي المقابل، رأى أن استمرار انحسار ضغوط الطاقة قد يؤدي إلى تراجع علاوة مخاطر التضخم، ما يوفر دعماً إضافياً لسندات الحكومة البريطانية.