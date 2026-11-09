استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مشاريع تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات في محافظة الطائف، واختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي ودورها في حماية القطاعات الحيوية والمنشآت الإستراتيجية، وذلك خلال استقباله محفي مقر الإمارة محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، يرافقه أمين المحافظة المهندس عبدالله الزايدي، ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وعدد من مسؤولي الهيئة.



واستمع إلى إيجاز عن أبرز أعمال الجهات بالمحافظة، والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية لتطويرها، مؤكداً أهمية متابعة المشاريع التنموية والوقوف على مراحل تنفيذها، وتذليل التحديات لضمان إنجازها وفق جداولها الزمنية ومستهدفاتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.



كما اطّلع على اختصاصات الهيئة العليا للأمن الصناعي وإشرافها على قطاعات البترول والغاز والكهرباء والمياه والتعدين والموانئ والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والعسكرية، ودورها في تعزيز الأمن والسلامة والحماية من الحريق والمواد الكيميائية، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لحماية المنشآت الحيوية وصون المقدرات الوطنية، بما يدعم موثوقية البنية التحتية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.