لم تكن جولة الهولندي تيجاني رايندرز في شوارع الخبر مجرد ظهور عابر لمحترف القادسية خارج المستطيل الأخضر، بعدما تحوّل المقطع الذي نشره الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «X» إلى مادة واسعة الانتشار، اقترب عدد مشاهداتها من مليون مشاهدة، كاشفاً جانباً من تفاصيل حياة اللاعب اليومية وتفاعله مع المجتمع المحلي.



وخلال المقطع، استعرض رايندرز تجربته منذ انتقاله إلى مدينة الخبر، متحدثاً عن محاولاته لتعلّم اللغة العربية، وحرصه على التواصل مع سكان المدينة، إلى جانب إعجابه بعدد من المأكولات الشعبية، وفي مقدمتها «المعصوب»، مستعيداً بعض المواقف التي عاشها منذ وصوله إلى المملكة. كما عبّر عن سعادته وأسرته بالتجربة الجديدة والحياة في الخبر.



وتكشف «عكاظ» أن الجولة التي ظهر خلالها النجم الهولندي لم تكن عفوية بالكامل، إذ رافقه أحمد العنزي، أحد الكفاءات السعودية الشابة والمسؤول عن رعاية اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ضمن منظومة إدارية مستحدثة تستهدف تهيئة البيئة المناسبة للاعبين المحترفين ومساعدتهم على التأقلم مع حياتهم الجديدة خارج الملعب.



وتتولى إدارة رعاية اللاعبين متابعة مختلف التفاصيل المرتبطة بحياة اللاعب منذ توقيعه للنادي، بدءاً من تنظيم المواعيد والزيارات الطبية، مروراً بمتطلبات أفراد أسرته، بما في ذلك شؤون المدارس، وصولاً إلى تسهيل احتياجاته اليومية وتذليل العقبات التي قد تواجهه خلال فترة إقامته في المملكة.



وتقوم فكرة هذا القسم على توفير بيئة مستقرة للاعب وعائلته، من خلال تولّي الجوانب التنظيمية والمعيشية، بما يمنحه فرصة التركيز على التدريبات والمباريات، ويعزز سرعة اندماجه مع الفريق والمجتمع المحيط به.



وبين تعلّم كلمات عربية جديدة واكتشاف الأطباق الشعبية والتعرّف على تفاصيل الحياة في الخبر، تعكس تجربة رايندرز جانباً من العمل الذي يجري خلف الكواليس في القادسية، حيث تتجاوز رعاية المحترف حدود الملعب لتشمل تفاصيل حياته اليومية وأسرته.