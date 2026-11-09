يسير النجم الإسباني فيرمين لوبيز على خطى الأسطورة ليونيل ميسي، بعدما نجح في هز شباك أتلتيكو مدريد خلال مباراته رقم 100 في منافسات الدوري الإسباني، ليحتفل بوصوله إلى هذا الإنجاز بطريقة استثنائية.

ولم تكن المناسبة مجرد مباراة مئوية عادية، بل حملت مفارقة تاريخية، إذ سبق لميسي أن سجل في مباراته رقم 100 بالليجا عام 2009، وكان أتلتيكو مدريد هو المنافس أيضاً، في مشهد يتكرر بعد 17 عاماً مع فيرمين.

وبهذا الإنجاز، ينضم فيرمين إلى قائمة مميزة من لاعبي برشلونة الذين سجلوا في مباراتهم المئوية بالمسابقة، والتي تضم ليونيل ميسي وبويان كركيتش ولويس سواريز وغافي ولامين يامال.

وزاد فيرمين من روعة المناسبة بتسجيله هدفين قاد بهما برشلونة إلى الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليكتب اسمه في ليلة استثنائية بملعب متروبوليتانو.