لقي ستة أشخاص مقتلهم وأصيب 13 آخرون، إثر انفجار وحريق اندلعا في مصنع للحديد والصلب بمنطقة علي آغا التابعة لولاية إزمير غرب تركيا، اليوم (الإثنين).

وأوضحت السلطات التركية أن الانفجار وقع أثناء عمليات صب الحديد السائل، إثر سقوط رافعة سقفية داخل فرن للصهر، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة واندلاع حريق داخل المصنع.

وأفادت السلطات بأن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث للوصول إلى ثمانية أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم حالتان في وضع حرج.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، بالتزامن مع استمرار جهود الإطفاء والإنقاذ.