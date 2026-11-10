استوقفني التحقيق الصحفي المميز الذي نشرته صحيفة «الرياضية» للزميلة الإعلامية أمل إسماعيل، تحت عنوان «المرأة العربية.. رقم صعب في عالم الإعلام الرياضي»، لما يحمله من توثيق لمسيرة نسائية عربية أسهمت في تشكيل ملامح الإعلام الرياضي، وقدمت نماذج مهنية تستحق التقدير والاحتفاء. فقد أعاد هذا التحقيق تسليط الضوء على تجارب إعلامية عربية صنعت حضورها بالمعرفة والشغف والعمل المهني، وأسهمت في إثراء المشهد الرياضي بمختلف مجالاته.



وتستحق الزميلة أمل إسماعيل الإشادة على هذا العمل الصحفي، فهي واحدة من الإعلاميات العربيات المميزات، إذ حصلت عام 2015 على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للإعلامية الرياضية المميزة، وتعمل معدّة برامج رياضية في شبكة قنوات دبي منذ عام 2012، إلى جانب عملها كاتبة في صحيفة «الرياضية». وتأتي أهمية التحقيق من كونه عملاً صحفياً تقدمه إعلامية تمتلك تجربة مهنية ومعرفة قريبة من واقع الإعلام الرياضي، وتدرك قيمة التجارب النسائية التي صنعت حضورها في هذا المجال. كما يمثل تسليط الضوء على هذه النماذج مصدر إلهام للإعلاميات الطموحات، ويعزز ثقتهن بقدراتهن، ويؤكد أن الإعلام الرياضي مساحة رحبة تتسع للكفاءات والمعرفة والشغف.



وحين نتأمل الأسماء التي استعرضها التحقيق، نجد أمامنا خريطة ثرية من التجارب والخبرات التي امتدت عبر عدد من الدول العربية؛ من السعودية لينا المعينا، ولبنان ليليان تنوري، والإماراتية حصة الرياسي، والمغربية حنان الشفاع، والمصرية إيمان عبد الهادي، والسودانية ميرفت حسين، والفلسطينية نيلي المصري، والأردنية ديما السائح، والتونسية رجاء مختار. وقد جمعت هذه الأسماء روح المبادرة والشغف بالعمل الرياضي، وأسهمت في ترسيخ حضور المرأة في مختلف مسارات الإعلام الرياضي، من الصحافة المكتوبة إلى التقديم والتحليل والتغطيات الميدانية.



ومن واقع تجربتي الشخصية في متابعة الإعلام الرياضي العربي أحتفظ بذكرى لقاء جمعني بالإعلامية التونسية رجاء مختار خلال بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب 2022)، التي استضافتها مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وشهدت مشاركة الترجي التونسي الذي أنهى البطولة في المركز الخامس. وقد أتاح لي ذلك اللقاء فرصة التعرف عن قرب على إحدى الكفاءات الإعلامية التونسية، حيث لفت انتباهي خلال نقاشنا مدى إلمامها بالشأن الرياضي التونسي، وامتداد معرفتها إلى الساحة الرياضية العربية، إلى جانب شغفها الواضح بالرياضة ومتابعة تفاصيلها. ومنذ ذلك اللقاء أصبحت أكثر متابعة لما تقدمه من تغطيات ومتابعات للدوريات التونسية، وهو ما أتاح لي التعرف بصورة أوسع على تجربتها المهنية واهتمامها بالإعلام الرياضي.



كما تمتد متابعتي للإعلاميات العربيات إلى الإعلامية الأردنية ديما السائح، وما تقدمه من محتوى إعلامي يعكس اهتمامها بالأحداث الرياضية ومواكبتها. ويبرز ذلك في برنامج «مطبخ الكرة مع ديما»، الذي تتحدث فيه من قلبها وبروح الأردنية المعتزة بإنجاز منتخب بلادها، مسلطة الضوء على التأهل التاريخي للمنتخب الأردني (النشامى) إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، بعد 77 عاماً على تأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. ويعكس البرنامج جانباً من تفاعل الإعلامية العربية مع الإنجازات الرياضية الوطنية، وقدرتها على نقل مشاعر الجماهير وتوثيق اللحظات التاريخية بأسلوب يجمع بين المهنية والانتماء، ويقدم محتوى قريباً من المتلقي ومواكباً لتطلعاته.



وامتدت تجربتي مع الإعلاميات العربيات إلى العمل الصحفي وإجراء الحوارات مع عدد من الأسماء الإعلامية. فقد أجريت حواراً صحفياً مع الإعلامية المغربية جيهان جهوري، مقدمة البرامج الرياضية على القناة الثانية المغربية، ونُشر الحوار في صحيفة «الكأس» بالعدد رقم (1854)، بتاريخ 21 أكتوبر 2023. كما أجريت حواراً مع الإعلامية المصرية مي حلمي، التي كانت بدايات ظهورها الإعلامي عبر قناة النهار المصرية، ونُشر الحوار في الصحيفة ذاتها بالعدد رقم (1746)، بتاريخ 3 يوليو 2023.



ومن خلال متابعتي لتجربة مي حلمي أجد أن إلمامها بالشأن الرياضي المصري واهتمامها بمتابعة الدوريات الأوروبية يمثلان جانباً مهماً من تجربتها الإعلامية، إلى جانب حضورها في المشهد الكروي السعودي، حيث تابعت منافسات دوري روشن من أرض الملعب خلال المواجهة التي جمعت النصر وأبها على ملعب مرسول بارك، وانتهت بفوز النصر. ويعكس هذا الحضور اهتمامها بتوسيع نطاق متابعتها الرياضية والتفاعل مع تجارب كرة القدم في المنطقة العربية.



وقد أتاحت لي هذه اللقاءات والحوارات فرصة التعرف بصورة أعمق على تجارب إعلامية عربية متنوعة، والاقتراب من مسارات مهنية صنعت حضورها في المشهد الرياضي، فضلاً عن تسليط الضوء على رؤى الإعلاميات وطموحاتهن والتحديات التي واجهتهن في هذا المجال. وأرى أن الحوار الصحفي يمثل وسيلة مهمة لتوثيق هذه التجارب وإبراز قصص النجاح التي تستحق أن تصل إلى الأجيال الجديدة، فهو يمنح القارئ فرصة للتعرف على الإنسان خلف التجربة المهنية، وعلى الأفكار والطموحات التي أسهمت في صناعة مسيرته.



وقد تزامنت بدايات كثير من هذه التجارب مع مطلع الألفية الجديدة، وهي مرحلة شهد فيها الإعلام الرياضي تحولات واسعة، انتقل خلالها من الصحافة الورقية والشاشات التقليدية إلى الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. وخلال هذه الرحلة، خاضت الإعلاميات العربيات تجارب مهنية ثرية تطلبت معرفة رياضية متخصصة، ومتابعة مستمرة للمنافسات والأحداث، وقدرة على مواكبة تطور أدوات العمل الإعلامي.



وتكشف هذه المسيرات عن تنوع لافت في مجالات الحضور النسائي؛ فالمرأة العربية أصبحت جزءاً أساسياً من مختلف مسارات الإعلام الرياضي، من التحرير والصحافة المكتوبة إلى التقديم التلفزيوني والإذاعي، والتعليق والتحليل، والتغطيات الميدانية من قلب المنافسات. وقد أضاف هذا التنوع زوايا جديدة إلى الطرح والحوار، وأثرى تجربة المتلقي بمقاربات مهنية تجمع بين المعرفة الرياضية والقدرة على التواصل مع الجمهور.



ومن واقع متابعتي للعمل الصحفي، أجد أن القيمة الأبرز في هذه التجارب تكمن في تراكم الخبرات التي صنعتها الرائدات، وما تمثله من مرجع ملهم للأجيال الشابة. فنجاح الإعلامية الرياضية يرتكز على الثقافة الرياضية، والتمكن المهني، والقدرة على قراءة الأحداث وتحليلها، إلى جانب مهارات التواصل والتعامل مع أدوات الإعلام الحديثة. كما يمنح تنوع التجارب بين الصحافة والتقديم والتحليل وصناعة المحتوى الإعلامية فرصاً متعددة لتطوير قدراتها وبناء هويتها المهنية.



وتكتسب هذه المسيرة أهمية أكبر اليوم مع اتساع الاهتمام المؤسسي والاتحادي بتطوير الكفاءات النسائية، وفتح مجالات أوسع أمامها في التدريب والتأهيل والعمل القيادي وصناعة القرار الإعلامي. كما يتيح التحول الرقمي فرصاً نوعية للإعلاميات، خصوصاً في مجالات صناعة المحتوى المرئي، وإعلام البيانات، وإدارة المنصات الرقمية، والتفاعل المباشر مع الجمهور، وهي مجالات أصبحت تشكل جانباً أساسياً من مستقبل الإعلام الرياضي.



إن توثيق هذه التجارب يمثل خطوة مهمة في حفظ الذاكرة المهنية للإعلام الرياضي العربي، وإبراز الأدوار التي أدتها المرأة في تطويره ومواكبة تحولاته. كما يمنح الاحتفاء بهذه النماذج الأجيال الجديدة صورة واضحة عن مسارات النجاح، ويعزز ثقافة الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبناء عليها. فكل تجربة مهنية ناجحة تحمل في تفاصيلها دروساً يمكن أن تستفيد منها إعلامية في بداية طريقها، وكل قصة نجاح تستحق أن تجد طريقها إلى التوثيق والنشر.



كل الإشادة لصحيفة «الرياضية» وللزميلة أمل إسماعيل على هذا التحقيق الذي أعاد تقديم نماذج عربية رائدة تستحق أن تكون حاضرة في ذاكرة الإعلام الرياضي. وأحسب أن القيمة الحقيقية لمثل هذه الأعمال الصحفية تكمن في قدرتها على إبراز التجارب الملهمة، وتعريف الجمهور بأصحابها، وفتح المجال أمام أجيال جديدة لاستكمال هذه المسيرة.



إنها تجارب تؤكد أن الكفاءة والمعرفة والشغف تصنع الحضور، وأن المرأة العربية أصبحت شريكاً فاعلاً في إثراء المشهد الرياضي وصياغة ملامح مستقبله.