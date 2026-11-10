المسافة بين طاولة المفاوضات ومنصات الصواريخ في المشهد الأمريكي الإيراني باتت أقصر من أي وقت مضى وأعقد استشرافاً من أي مرحلة في الوقت الذي تتزاحم الإشارات المتناقضة على نحو يصعب معه التمييز بين التمهيد لتسوية سياسية والتحضير لجولة عسكرية أشد خطورة! فالرئيس الأمريكي دونالد ترمب يلوّح تارة باتفاق وشيك، ثم يستدعي لغة القوة والتهديد وعسكرة الموقف، وكأن واشنطن تدير مفاوضاتها بإيقاعين متعارضين؛ أحدهما يفتح أبواب الدبلوماسية والآخر يبقي احتمالات المواجهة قائمة، وبين الإيقاعين تقف منطقة بأكملها تترقب بوجل مصير أزمة تجاوزت حدود الخصومة الثنائية إلى تهديد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

الواقع أن هذا التناقض يعكس تعقيدات أعمق من مجرد تبدل التصريحات؛ إذ يسعى ترمب -في بعض التقديرات- إلى انتزاع تسوية بشروط تمنحه انتصاراً سياسياً دون التورط في حرب مفتوحة، خصوصاً بعد نتائج الانتخابات النصفية وما أفرزته من ضغوط داخلية، فيما تراهن طهران على قدرتها على إطالة أمد التفاوض والاحتفاظ بأوراق الضغط، وفي مقدّمتها مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية والملف النووي والباليستي، وهنا تتجلى المعضلة الحقيقية؛ فواشنطن تريد ضمانات تسبق التنازلات، وطهران تطالب بتنازلات تسبق الضمانات، وبين الشرطين تتعثر فرص الاختراق الدبلوماسي وتتسع مساحة المناورة العسكرية وتتسع معها مخاوف المنطقة من كوارث يلوّح بها كلا الطرفين!

وتزداد خطورة المشهد مع استمرار الضربات المحدودة، التي تحمل رسائل سياسية تتجاوز أهدافها العسكرية، وتضع المنطقة أمام معادلة بالغة الحساسية، إذ يمكن لضربة محسوبة أن تتحوّل بفعل سوء التقدير إلى مواجهة يصعب احتواؤها خصوصاً حين تتداخل الحسابات الأمريكية والإيرانية مع المصالح الإسرائيلية وأمن الخليج ومستقبل الملاحة الدولية، وفي المقابل تظل الوساطات الإقليمية نافذة ضرورية لتقليص فجوة المواقف وإعادة الأطراف إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ.

لعل السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم يتجاوز احتمالات الحرب والسلام إلى طبيعة القرار الذي لم ينضج بعد في واشنطن وطهران فهل تُستخدم القوة لتحسين شروط التسوية، أم تُستخدم المفاوضات لكسب الوقت قبل استئناف المواجهة؟ ذلك هو الغموض الذي يحكم اللحظة الراهنة ويكتنف المشهد العام ويجعل المنطقة معلقة بين احتمالين شديدي التناقض، وقد تكون المفارقة الأخطر أن الطرفين يدركان فداحة الحرب وأبعادها لكن كلاً منهما يراهن على أن الآخر سيتراجع أولاً، وفي مثل هذه الحسابات كثيراً ما تبدأ الحروب من حيث يظن صانعوها أنهم يحسنون تجنّبها!