تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، في حدث رياضي كبير يعكس المكانة التي وصلت إليها الرياضة السعودية، وما تحظى به من دعم واهتمام، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم السعودية على مختلف المستويات.



ولكن عندما نتحدث عن استضافة كأس آسيا، فإن الحديث لا ينبغي أن يتوقف عند نجاح التنظيم أو جاهزية الملاعب والمنشآت الرياضية، بل يجب أن يمتد إلى السؤال الأهم: هل سيكون المنتخب السعودي جاهزًا فنيًا للمنافسة على اللقب الآسيوي أمام جماهيره وعلى أرضه؟



الأخضر بين الطموح والمسؤولية



المنتخب السعودي ليس غريبًا عن البطولات الآسيوية، فقد سبق له تحقيق اللقب ثلاث مرات، ويمتلك تاريخًا كبيرًا وحضورًا مميزًا في القارة.



لكن التاريخ وحده لا يكفي لتحقيق البطولات، فالمنافسة الآسيوية أصبحت أكثر قوة وتطورًا، وهناك منتخبات تعمل وفق برامج فنية طويلة المدى، وتملك لاعبين محترفين في دوريات قوية.



ومن هنا، فإن مشاركة الأخضر في البطولة المقبلة يجب أن تكون مبنية على مشروع فني واضح، لا يعتمد فقط على أسماء اللاعبين أو نتائج المباريات الودية، وإنما على الاستقرار الفني، والجاهزية البدنية، والانسجام بين عناصر المنتخب.



قوة الدوري لا تعني بالضرورة قوة المنتخب



لا يختلف اثنان على أن الدوري السعودي أصبح من أبرز الدوريات في المنطقة، بعد استقطاب عدد كبير من النجوم العالميين والمدربين أصحاب الخبرة.



ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه بكل وضوح: هل استفاد اللاعب السعودي بالشكل المطلوب من هذا التطور؟



وجود النجوم العالميين فرصة كبيرة للاعب المحلي لاكتساب الخبرة ورفع مستواه الفني، ولكن ذلك يتطلب حصوله على دقائق لعب كافية، ومشاركته بصورة منتظمة في المنافسات القوية.



فالمنتخب لا يحتاج إلى لاعبين يملكون أسماء كبيرة فقط، بل يحتاج إلى عناصر جاهزة، تلعب باستمرار، وتستطيع تحمل ضغط المباريات الدولية.



الاستقرار الفني مفتاح المنافسة



من أهم عوامل نجاح المنتخبات الوطنية وجود هوية فنية واضحة، واستقرار في العمل، واختيار اللاعبين وفق معايير فنية عادلة.



فالمنتخب السعودي يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ من متابعة اللاعبين في الأندية، وتمر بتقييم مستوياتهم وجاهزيتهم، وتنتهي باختيار العناصر الأكثر قدرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني.



ولا بد أن تكون الأفضلية للاعب الأكثر جاهزية وعطاءً داخل الملعب، بعيدًا عن الأسماء أو الشهرة أو الانتماء للأندية.



الجماهير السعودية.. قوة لا يستهان بها



استضافة البطولة على أرض المملكة تمنح الأخضر أفضلية معنوية كبيرة، خصوصًا في ظل الجماهير السعودية المعروفة بشغفها وحضورها ودعمها للمنتخب الوطني.



ولكن الدعم الجماهيري وحده لا يحقق الانتصارات، ما لم يقابله عمل فني وإداري منظم، ولاعبون يدركون قيمة الشعار الذي يمثلونه.



فالجمهور السعودي لا ينتظر مجرد مشاركة مشرفة، بل يتطلع إلى منتخب ينافس بقوة، ويعيد اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 1996.



كأس آسيا.. اختبار حقيقي لمستقبل الكرة السعودية



أرى أن كأس آسيا 2027 يجب ألا تكون مجرد بطولة نبحث فيها عن تحقيق نتيجة إيجابية، بل فرصة حقيقية لقياس نجاح مشروع تطوير كرة القدم السعودية.



فنجاح المنتخب في هذه البطولة سيكون انعكاسًا لجودة العمل داخل الأندية، وكفاءة البرامج الفنية، وقدرة اللاعب السعودي على المنافسة أمام أفضل منتخبات القارة.



أما التحدي الأكبر، فهو تحويل الإمكانات الكبيرة التي تملكها الكرة السعودية إلى نتائج ملموسة داخل المستطيل الأخضر.



كلمة أخيرة:



استضافة كأس آسيا شرف كبير، ولكن المنافسة على لقبها مسؤولية أكبر.



فالمنتخب السعودي يمتلك التاريخ والجماهير والإمكانات، وما يحتاجه هو الاستعداد الصحيح، والاستقرار الفني، والثقة في قدرات اللاعب السعودي.



علينا أن ندخل البطولة بعقلية المنافس على اللقب، لا بعقلية المنتخب الذي يكتفي بشرف الاستضافة.



فالملاعب قد تحتضن البطولة، والجماهير قد تصنع الأجواء، ولكن اللاعبين وحدهم من يستطيعون كتابة التاريخ داخل المستطيل الأخضر.