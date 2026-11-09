يعود الفنان السوري قيس الشيخ نجيب إلى المنافسة الدرامية من خلال مسلسل «الرحمة»، الذي يجمعه مجدداً بالفنانة الأردنية صبا مبارك، بعد غياب استمر 12 عاماً منذ آخر تعاون بينهما في مسلسل «زين»، في ثنائية جديدة تتصدر بطولة عمل درامي طويل يجري تصويره حالياً في مدينة إسطنبول التركية.

ويأتي اجتماع النجمين في تجربة درامية مختلفة، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب، ضمن مشروع يستهدف تقديم معالجة عربية لقصة تركية، في عمل يمتد إلى 90 حلقة، ما يضعه ضمن الأعمال الطويلة الموجهة للجمهور العربي.

90 حلقة بمعالجة عربية

ويستند مسلسل «الرحمة» إلى قصة درامية تركية سبق تقديمها في 44 حلقة، قبل إعادة صياغتها وتوسيع أحداثها لتناسب النسخة العربية المكونة من 90 حلقة.

وتتولى الكاتبة السورية لبنى مشلح إعداد المعالجة والنص العربي، فيما يقود العمل مخرج تركي، ويشارك في التصوير فريق فني يضم مجموعة من الفنانين العرب من جنسيات مختلفة.

وتضم قائمة أبطال المسلسل باسم ياخور، وريم كفارنة، وأيمن عبد السلام، ورولا بقسماتي، ورنين مطر، وجو طراد، وجمال العلي، وصباح بركات، وجنيد زين الدين، إلى جانب قيس الشيخ نجيب وصبا مبارك.

تجارب تركية متكررة

ويواصل قيس الشيخ نجيب من خلال «الرحمة» حضوره في الأعمال العربية المقتبسة عن الدراما التركية، بعدما خاض التجربة سابقاً في مسلسلي «ستيليتو» و«الخائن»، ليضيف عملاً جديداً إلى مسيرته في هذا النوع الدرامي الذي يحظى باهتمام شركات الإنتاج العربية.

«النسيان» آخر أعماله

وكان آخر ظهور درامي لقيس الشيخ نجيب في مسلسل «النسيان»، الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، قبل انتقاله إلى مشروع «الرحمة»، الذي يواصل تصوير مشاهده حالياً في إسطنبول، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.