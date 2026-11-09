افتتح المنتخب الوطني السعودي اليوم (الإثنين) تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المعسكر الإعدادي خلال أيام «FIFA» الدولية، والمقام تحضيراً للاستحقاقات القادمة.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة بمشاركة ثلاث مجموعات.



على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب فراس البريكان في التدريبات الجماعية إثر تعرضه لنزلة برد، فيما انتظم اللاعب سعود عبدالحميد في معسكر الأخضر مساء اليوم.



ومن جانب آخر، بدأ اللاعب همام الهمامي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.



ويواصل الأخضر تدريباته في السادسة والنصف من مساء غدٍ (الثلاثاء) بحصة على ملعب الإرسال، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.