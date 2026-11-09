أنهى مجلس إدارة نادي أحد المكلف، برئاسة خالد بن رويفد الصاعدي، عدداً من القضايا المالية المتراكمة على المستويين الدولي والمحلي، والمتعلقة بألعاب النادي المختلفة خلال الشهرين الماضيين.



ويأتي هذا العمل انطلاقاً من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برئاسة المهندس محمد بن طلال الأحمدي تجاه الكيان الأحدي العريق، وضمن جهودهما الحثيثة لتخفيف الأعباء المتراكمة، وإرساء دعائم الاستقرار المالي والإداري، بما يحفظ حقوق النادي ويحمي مكتسباته التاريخية.



ونجح النادي في إغلاق 14 قضية في كرة القدم، منها 7 قضايا دولية و7 قضايا محلية، بمطالبات مالية تجاوزت 17 مليون ريال سعودي، إلى جانب إغلاق 11 قضية في كرة السلة، منها 9 قضايا محلية وقضيتين دوليتين، بسداد كامل مستحقاتها التي تخطت مليوني ريال.



وبهذه الخطوة، تبلغ حصيلة ما أنجز خلال الشهرين الماضيين تسوية 25 قضية، بمطالبات مالية فاقت 19 مليون ريال سعودي.



ويعد هذا الإنجاز امتداداً للعمل الدؤوب لمجلس الإدارة منذ الموسم الماضي، والذي أسفر حينها عن إغلاق 24 قضية، ليرتفع إجمالي القضايا المغلقة إلى 49 قضية محلية ودولية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى حماية الكيان، وضمان استقراره، ومعالجة ما تبقى من ملفات وفاءً لجماهيره العريقة.