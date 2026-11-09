تستعد لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لخوض أول حصة تدريبية على ملعب أرامكو بمدينة الخبر، خلال اليومين القادمين، تتخللها مناورة على كامل مساحة الملعب، بحضور الجهازين الفني والإداري للفريق.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة شركة ملعب أرامكو قررت إتاحة الملعب أمام فريق سيدات القادسية لإجراء هذه الحصة التدريبية، في إطار اختبارات الجاهزية التشغيلية للملعب ومرافقه، استعداداً لافتتاحه رسمياً قريباً.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية قد زاروا الملعب الشهر الماضي، برفقة الجهازين الفني والإداري ومسؤولي النادي، واطّلعوا على تفاصيل المنشأة ومرافقها، بما في ذلك أرضية الميدان والمدرجات وغرف اللاعبين والمرافق المساندة، استعداداً لاحتضان مباريات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد ملعب أرامكو، الذي يتسع لنحو 47 ألف متفرج، المنشأة الجديدة المنتظرة لاحتضان مباريات القادسية على أرضه، واستقبال جماهيره خلال المنافسات القادمة.