هنّأ الدكتور رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، المنتخب المغربي بمناسبة تتويجه بلقب النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي اختتمت اليوم (الإثنين) في محافظة بورسعيد المصرية، متمنياً التوفيق للمنتخب الموريتاني في الاستحقاقات القادمة.



وأعرب السلمي عن تقديره لما قدمه المنتخبان من أداء مميز ومستوى فني رفيع خلال المباراة النهائية، مشيداً بالروح التنافسية التي عكست المستوى المتطور لكرة القدم العربية. كما قدم شكره وتقديره للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على حسن الاستضافة والجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح البطولة، مثمناً في السياق ذاته جهود اللجان والعاملين وكل من أسهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي العربي وإخراجه بالصورة المناسبة.



واختتم السلمي تصريحه بالتأكيد على تطلع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى إقامة مزيد من المنافسات والبطولات الناجحة بمشاركة المنتخبات والأندية العربية خلال المرحلة القادمة، بما يعزز حضور كرة القدم العربية ويرتقي بمستوياتها على مختلف الأصعدة، في ظل المتابعة المستمرة والاهتمام الدائم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي، وأعضاء الاتحاد، وحرصهم على أن تكون بطولات الاتحاد منطلقاً لتنمية الكرة العربية وتطويرها.