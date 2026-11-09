تواجه أسواق الألومنيوم العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة شح الإمدادات وتراجع المخزونات، بعدما انخفضت الكميات المسجلة في بورصة لندن للمعادن بنسبة 56% منذ بداية العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، وسط ارتفاع أسعار التسليم الفوري.



نقص المعروض



وتشهد بورصتا لندن وشنغهاي حالة «باكورديشن»، حيث تتجاوز أسعار المعدن للتسليم الفوري نظيرتها للعقود المستقبلية، ما يعكس نقص المعروض المتاح للتسليم الفوري. وارتفعت علاوة الألومنيوم الفوري في بورصة لندن خلال شهر نوفمبر الجاري، لتصل إلى 101.50 دولار للطن فوق سعر العقود الآجلة لثلاثة أشهر خلال تعاملات (الإثنين)، مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. واستقرت أسعار العقود القياسية للألومنيوم لأجل 3 أشهر في بورصة لندن عند 3,057.50 دولار للطن.