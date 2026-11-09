هبطت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8% في مستهل تعاملات اليوم، وسط تحقيق داخلي بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بعملية تجسس أجنبية، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل قيادته للشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي.



علاقة شخصية وتحقيق



وأعلنت الشركة فتح تحقيق مستقل للتحقق من تقارير عن استهداف هوانغ من قبل جهة استخبارات أجنبية، على خلفية علاقة شخصية مع مسؤولة تنفيذية في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح الصين. وأفادت تقارير نشرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«فاينانشال تايمز» بأن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة الحوسبة السحابية «ميغاسبيد»، كانت تمرر معلومات إلى السلطات الصينية.



امرأة تهدد عرش الشركة



وأعلنت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها أطلق تحقيقاً مستقلاً عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض جينسن هوانغ لما وصفته الشركة بـ«جهد استخباراتي أجنبي». كما أكدت أن الرئيس التنفيذي يدعم المراجعة بشكل كامل ويتعاون معها، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». وقال هوانغ في رسالة داخلية للموظفين إنه أخفق في الوفاء بمسؤولياته تجاه زملائه ومجلس الإدارة والشركاء والمساهمين حول العالم. وأضاف في الرسالة: «لم أكن وفياً لزوجتي، تسببت أفعالي في أذى لها ولأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».