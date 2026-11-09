أثارت أزمة سرقة مجوهرات الفنانة السورية أصالة نصري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بادر أحد معجبيها في العراق إلى تقديم هدية استثنائية لها، في محاولة لمواساتها عقب خسارة مقتنياتها الثمينة خلال وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

كرسي جابر

جاءت المبادرة من معجب عراقي قرر شراء طقم من الذهب التراثي العراقي المعروف باسم «كرسي جابر»، تمهيداً لإرساله إلى أصالة، في هدية قدرت قيمتها بنحو 20 ألف دولار، أي ما يعادل قرابة 26 مليون دينار عراقي.

رسالة المعجب

كما حرص المعجب العراقي على توثيق تفاصيل اختياره للهدية في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة مباشرة إلى أصالة، مؤكداً ارتباطه بأغانيها منذ سنوات، ومعبراً عن رفضه رؤيتها حزينة، وقال لها باللهجة العراقية: «أم خالد لا تبكين، الذهب يروح ويجي».

وأثارت الخطوة انقساماً بين المتابعين؛ فبينما رأى فيها كثيرون تعبيراً عن المحبة والتقدير للفنانة، اعتبر آخرون أن المبلغ كان من الأولى توجيهه لمساعدة المحتاجين والفقراء داخل العراق.

6 ملايين دولار

وتعود تفاصيل الأزمة إلى إعلان أصالة عن سرقة مجوهراتها خلال جولتها الفنية الأخيرة في أمريكا، وسط تقديرات إعلامية أشارت إلى أن قيمة المقتنيات المفقودة تصل إلى نحو 6 ملايين دولار.

وكشفت نصري في تصريحات تلفزيونية أن أكثر ما آلمها لم يكن فقدان المجوهرات باعتبارها قطعاً باهظة الثمن، وإنما ارتباط عدد منها بذكريات عائلية لا يمكن تعويضها، من بينها مقتنيات تحمل اسم وصورة والدها الراحل، فضلاً عن هدايا تلقتها من زوجها الشاعر فائق حسن وأفراد أسرتها.