أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بالاعتمادات والجوائز التي حققها تجمع نجران الصحي ومنشآته أخيراً، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.

وشدّد على أهمية انعكاس هذه المنجزات على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتحسين تجربتهم، وتقليص فترات الانتظار، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات والتخصصات الطبية وتعزيزها في محافظات ومراكز المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عائض العسيري، يرافقه عدد من منسوبي التجمع.

واطّلع أمير منطقة نجران على أبرز الاعتمادات والجوائز التي حققها التجمع ومنشآته، ومن بينها حصول مستشفى الملك خالد على اعتمادين دوليين من جمعية القلب الأمريكية، لمركز متخصص للسكتات الدماغية، ومركز متخصص للجلطات القلبية، إلى جانب حصول المستشفى على الاعتماد الدولي من النظام الدولي لاعتماد خدمات الأورام التداخلية (IASIOS)، ليصبح مركزاً معتمداً دولياً في تقديم هذه الخدمات، وثالث مستشفى على مستوى المملكة يحصل على هذا الاعتماد، بعد استيفائه المعايير الدولية المتعلقة بكفاءة الكوادر الطبية، وجاهزية المرافق، وجودة تخطيط العلاج، وسلامة المرضى.

وحصل تجمع نجران الصحي على الجائزة الفضية ضمن جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2026م، عن فئة أفضل تجربة مستفيد للمنظمات التي يزيد عدد موظفيها على خمسة آلاف.

من جانبه أكد العسيري مواصلة تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة وتحسين تجربة المستفيد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030.