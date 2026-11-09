صدر قرار بتكليف عمدةً حي الكندرة الجنوبي، العمدة حبيب بن حبيب الله السلمي، عمدةً لحي الياقوت بمحافظة جدة.

ويأتي التكليف ضمن منظومة العمل الإداري لخدمة الأهالي وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.