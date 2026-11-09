صدر قرار بتكليف عمدةً حي الكندرة الجنوبي، العمدة حبيب بن حبيب الله السلمي، عمدةً لحي الياقوت بمحافظة جدة.
ويأتي التكليف ضمن منظومة العمل الإداري لخدمة الأهالي وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.
صدر قرار بتكليف عمدةً حي الكندرة الجنوبي، العمدة حبيب بن حبيب الله السلمي، عمدةً لحي الياقوت بمحافظة جدة.
ويأتي التكليف ضمن منظومة العمل الإداري لخدمة الأهالي وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.
A decision has been made to appoint the mayor of the southern Al-Kandarah district, Mayor Habib bin Habib Allah Al-Sulami, as the mayor of the Al-Yaqout district in Jeddah Governorate.
This appointment is part of the administrative work system aimed at serving the residents and enhancing communication with the relevant authorities, wishing him success and prosperity in his new duties.