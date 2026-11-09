استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه بالإمارة المهندس خالد بن مشهور شماخي، والمهندسة أسماء بنت محمد دحلان، بمناسبة حصولهما على براءة اختراع لروبوت ذكي للتسوق الذاتي والمرافقة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

واطّلع أمير جازان خلال الاستقبال، على فكرة الابتكار وآلية عمل الروبوت، وما يقدمه من حلول تقنية مبتكرة في مجالي التسويق الذاتي والمرافقة، من خلال توظيف التقنيات الناشئة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز الاستفادة من التطبيقات التقنية الحديثة.

وهنّأ أمير المنطقة المهندسَين بهذا الإنجاز، مشيداً بما يمتلكه أبناء وبنات المنطقة من قدرات إبداعية وابتكارية، مؤكداً أهمية دعم المبتكرين والمخترعين، وتشجيع الابتكارات الوطنية وتحويلها إلى تطبيقات عملية تسهم في التنمية، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب المهندس خالد شماخي والمهندسة أسماء دحلان عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما وتشجيعهما للمواهب والكفاءات الوطنية، واهتمامهما بالمبادرات والابتكارات التقنية بالمنطقة.