أكد الفنان خالد صقر أن قرار انسحابه من المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل شارع الأعشى يأتي لرغبته في رسم مسيرة فنية تحمل أدواراً وتجارب مختلفة، مشيراً إلى أنه لم يجد ما يضيفه للشخصية التي قدمها في الجزئين الأول والثاني أو يمثل له إضافة مختلفة في مسيرته الفنية.

اختيار الأدوار

وقال صقر في تصريحات إعلامية: «الفنان بوجهة نظري يعرف متى يكون موجوداً لمجرد التواجد، ومتى يكون وجوده مؤثراً بالفعل في القصة، وأنا حريص على اختيار الأدوار التي أشعر أنها ستضيف إلى مسيرتي الفنية».

وأضاف "بعد وصول المسلسل إلى موسمه الثالث، لم أجد ما يمكن أن أقدمه من خلال الشخصية، لذلك اكتفي بما قدمته، معرباً عن ثقته في فريق العمل والنجوم الجدد المشاركين في الموسم الثالث، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل نجاح مسلسل شارع الأعشى، مؤكداً أن العمل أصبح في أيد أمينة، وأنه يثق في صناع المسلسل والعاملين في مجموعة MBC لتقديم موسم ثالث ناجح يصل إلى الجمهور مثلما حقق الجزآن الأول والثاني.

شارع الأعشى

ويعد مسلسل شارع الأعشى من أبرز الأعمال الدرامية السعودية التي نجحت في جذب الجمهور، وتدور أحداثه في العاصمة الرياض خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وتحديداً في شارع الأعشى، مستعرضاً التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع السعودي آنذاك من خلال مجموعة من الحكايات الإنسانية المتشابكة.

ويستند المسلسل إلى رواية غراميات شارع الأعشى للكاتبة بدرية البشر، ونجح في تقديم معالجة درامية وبصرية استحضرت ملامح الحياة في تلك الحقبة، محققاً صدى جماهيرياً ونقدياً، كما حصد جائزتي المسلسل الخليجي المفضل ومخرج المسلسلات المفضل خلال حفل Joy Awards الأخير.