أطلق مستثمرون سعوديون وباكستانيون عبر مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، صندوقاً للاستثمار في الملكية الخاصة، بحجم أولي يبلغ مئات الملايين من الدولارات، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وذلك وفقاً لما نشره موقع العربية نت.



تعميق الشراكات



وأوضح المجلس أن 75% من استثمارات الصندوق ستُوجه إلى مشاريع في باكستان، مقابل 25% لمشاريع في السعودية، مع توقعات بزيادة حجمه وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.



ويأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود مستثمري القطاع الخاص في البلدين لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد.