تترقب إدارة نادي النصر حسم مصير مواجهتي الفريق المؤجلتين أمام الأهلي والوصل، في ظل استمرار المشاورات بشأن الموعد المقترح للمواجهة المحلية، والغموض الذي يحيط بالموعد الجديد للمواجهة الآسيوية، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ«عكاظ».



20 نوفمبر.. موعد مقترح لمواجهة الأهلي



علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين طرحت، خلال ورشة العمل التي أقامتها قبل يومين، بحضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ومن بينهم ممثل نادي النصر، مقترحاً بإقامة المواجهة المؤجلة بين النصر والأهلي يوم 20 نوفمبر الجاري.



وبحسب المصادر، لم يصدر قرار بشأن الموعد حتى الآن، وسط تحفظ ممثل نادي النصر على المقترح، إلا أن ضغط روزنامة الموسم وضيق المواعيد المتاحة قد يدفعان نحو اعتماد الموعد المطروح، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات والإعلان الرسمي.



مواجهة الوصل.. ديسمبر على طاولة الترقب



وفي الملف الآسيوي، تُطرح إمكانية إقامة مواجهة النصر والوصل المؤجلة خلال شهر ديسمبر المقبل، إلا أن النادي لم يتلقَّ حتى الآن أي إشعار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن موعدها حتى موعد إعداد هذا الخبر.



وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن النصر لم يُؤخذ برأيه حتى الآن بشأن تحديد موعد المواجهة، في وقت لا يزال فيه النادي متمسكاً بموقفه الرافض لقرار التأجيل من الأساس، مطالباً بإعادة النظر فيه، استناداً إلى الاحتجاج الذي سبق أن تقدم به إلى الجهات القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.