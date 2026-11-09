إذا لم تكن لديك لغة مفعمة بكرة القدم فليس بالضرورة أن تقرأ عنها، وإذا لم تجد كاتبا يشبه تفاصيل الموسيقى ولون البياض وبزوغ الفجر وتباشير النهار، تفاؤليا مبتهجا يسكن وجدانك كما تسكن لعبتك ومزحتك وضحكتك، فمن حقك أن تتجاوز الصفحة وتقفز إلى ما بعدها. فخلاصة المباريات قليل من الكلام وكثير من الدهشة، وخلاصة الكتابات كثير من الأفكار والحقائق وكثير من الدهشة.



نحن حين نجد أنفسنا مرغمين على إعادة العلاقة بكرة القدم في كل أسبوع رغم خسائر فريقنا المتوالية وتعثراته فإننا نفعل بأنفسنا مثلما فعلت اللعبة من خلال تدوير نفسها وأساليبها، نخادع أنفسنا أحيانا بأن العيب في اللاعبين أو المدرب أو المزاج العام ثم ننصت من جديد علها تذهب إلى الأفضل ونواصل معها مشاهدها. لسنا مديرين ماليين ولا رؤساء ولا رجال مال وأعمال ولم نتخصص في علم الإدارة أو اقتصاديات السوق.



نحن نكتب بلغة تحمل في كنفها رائحة الطين والعشب وصوت ملعب الحارة ونبض القلب.



نكتب على طريقة مشاوير الأصدقاء وتبادل الأرقام وبناء صداقات جديدة بل أكثر من ذلك ربما فحتى في لحظات خسارتها لا تفوتنا حالات «الهلع» ونوبات «الصرع» لدرجة أننا نسمع في بعض نتائجها بكاء الأطفال ثم يطيب لنا أن نفتح لهم نوافذ من الخيال لأن القادم أجمل كون لعبتهم قيمة مضافة إلى حياتهم وكرة القدم «أم الخيال» و«أم الجمال».



قد تبدو بعض الصور مجنونة لكنها ليست أغرب من كرة القدم نفسها. هل رأيتم رونالدينهو حين يراوغ؟ كأن السامبا سبقت خطوته بثانية. وهل رأيتم مارادونا حين يستدرج المدافع إلى اتجاه ثم يتركه هناك؟ إنها رقصة تانجو تنتهي بحركة صغيرة في اللحظة المناسبة. وميسي يستطيع أن يوقف الزمن بلمسة، بينما يحول كريستيانو ارتقاءه في الهواء إلى خاتمة موسيقية صاخبة كأنما أسقط القلاع بضربة واحدة.



قال أسطورة الكرة الألمانية فرانز بيكنباور عن النجم البرازيلي روبرتو ريفيلينو «لم يكن لاعب كرة قدم، بل كان فنانا وساحرا». ثم علق المدرب الأرجنتيني سيزار مينوتي قائلا «إن كرة القدم مثل الموسيقى، لها وقفاتها وأوقاتها، وأحيانا يجب أن تسرع وأحيانا أن تمشي، لكن لا يجوز أن تتوقف عن التفكير».



إننا إذا لم نسمع صوت كرة القدم في نغمة أو رقصة أو جملة موسيقية فهل تذكرون معي اليوم الذي رقص فيه الأسد العجوز روجيه ميلا في مونديال إيطاليا 1990؟ إذا لم تمر علينا مثل هذه اللحظات فإننا لا نشاهد كرة القدم التي نعرفها ونحبها بل مجموعة متخشبة تدعي أنها تلعب وإن كانت بالفعل تلعب بالملايين.



أنت إذا تعمقت معي فيما أقول فهذا شأنك ولست مجبرا على إثبات أن كرة القدم ولدت من الموسيقى بل أبحث معكم كيف التقت الموسيقى وكرة القدم في الإيقاع والجسد والتوقيت والخيال والهوية الجماعية، وكيف أثرت كل منهما في تجربة الآخر. فالموسيقى والرقص هما أكثر الفنون التي تستعين بها كرة القدم حين تقدم نفسها باعتبارها فرجة جمالية للسامبا والتانجو، حتى إن الإسبان ضربوا الأرض بكعبي الفلامنكو. وفي المدرسة الألمانية نجد العديد من المباريات تشبه سيمفونية لبيتهوفن أو فوغا يوهان سباستيان باخ فلكل نغمة منطقة من الملعب حيث تتداخل الأصوات وتتوزع الأدوار دون أن يفقد كل عازف شخصيته كما هو حال الكاتب المبدع أو المعلق المتجدد الذي يلجأ لتفسير اللعبة باستمرار عبر الاستعارات المستمدة من الفنون.



إن مفهوم الأسلوب في كرة القدم هو في الأصل مفهوم فني يمثل عنصرا جوهريا ويكفي أن نشاهد بضع دقائق من المباراة أو بعض الفواصل الفردية للاعب ما فنتعرف على خطه الخاص وبصمته الشخصية الأدائية. ولست بعيدا عما كتبه عازف البيانو الشهير جاك ساغو ذات مرة في مقال بعنوان «الفن يخصب كرة القدم» ذكر فيه أن لكل لاعب كرة قدم أسلوبا شخصيا يشبه بصمة المؤلف الموسيقية يجعلنا نتعرف من خلالها على اللاعب ونميزه عن غيره ثم ينتقل إلى لغة الموسيقى داخل المباراة.



فيصف تسارع الكرة وتباطؤها نوعا من الإيقاع وفيها توقف واندفاع ويرفض حصر البرازيل في السامبا والأرجنتين في التانجو وألمانيا في الإيقاع العسكري؛ لأن أساليب المنتخبات تطورت وتداخلت وهو ما قلته سلفا أن طرائق اللعبة أعادت تدوير نفسها وفق لغة العصر ثم يقول إن التنظيم ضروري لكنه لا يغني عن الخيال والارتجال. فمؤخرا في ألمانيا وعبر الإذاعة أعادوا «سيمفونية القدر الحسم تحت الأضواء الكاشفة» في هذا العمل يعلق المذيع الرياضي الشهير غونتر كوخ على السيمفونية الخامسة لبيتهوفن كما لو كانت مباراة كرة قدم حقيقية.



وينسب إلى سقراط البرازيل قوله «نحن نلعب كرة القدم حتى لا ينسانا الناس»، ربما عرف أن الذاكرة لا تحفظ اللاعبين التقليديين المرتعشين الخائفين الذين يركضون من أجل البقاء بل يقصد قلة من اللاعبين الذين سمعت منهم ذات يوم لحنا لا يشبه سواه.



في كثير من المرات أجد نفسي قريبا من الأكاديميات التجارية المنتشرة في كل مكان كأنها مراكب فضائية ستقودهم إلى عالم الأموال وأرى الأطفال مع آبائهم يدلفون إليها تحف بهم العاطفة والحلم والأمنيات ثم يدفعون رسوم الاشتراك لموظف الاستقبال في انتظار استكمال مشروع المتحولين من مجرد أطفال يداعبون الكرة لتفريغ شحنات توحدهم في البيت إلى ميسي ومارادونا ويامين لامال رغم أنه يكفينا منهم الثنيان ومحيسن وسالم الدوسري، وفي المقابل أفتش في هذه الأكاديميات عن بروشتش وعن بوبي تشارلتون وعن فيرغسون وعن آرسين فينغر فلا أجد.



أبحث عن عين رأت في ماجد عبدالله ما لم يره الآخرون وعن الذي جعل من مدرسته الكروية طريقا لاكتشاف ديفيد بيكهام، وعن الذي آمن بأطفال مانشستر يونايتد حتى أصبحوا جيل 1992، وعن الذي وجد في فتى اسمه سيسك فابريغاس لاعبا يستحق أن يمنحه مفاتيح خط الوسط وهو لم يغادر سنوات مراهقته.



ثم أقول آه من سن المراهقة الذي تنفصل فيه الحياة بين ما قبلها وما بعدها، فالطفل الذي دلف إلى الأكاديمية ممسكا بيد والده هو ذاته الطفل الذي ترك كل شيء خلفه بمن فيهم والده وانتهت طفولته هناك ثم يشعرك والده بأن مدرب الأكاديمية فاشل لأنه لم يجد في ابنه موهبة.



الحقيقة أحزن كثيرا وأنا أرى أن حياة الأطفال تبنى خارج المدرسة وتتشكل طموحاتهم في أماكن أخرى في حين يمكن للأكاديميات أن تكون جزءا من التعليم والتفكير والنضج، ومدرسو التربية الرياضية فريق من الكوادر المتفوقة دون الحاجة لخلق حلم في وقت مبكر ودون مراعاة الخيارات المتوفرة.



ثم أعود إلى ما كنا عليه في الحي الذي نسكنه والملعب من حولنا حتى ليخيل إلينا أننا نسكن ملعبا يحيط به الحي وفي أمسيات «الأزيب» تلك الهبوب الجنوبية كانت تسكننا أصوات «مواطير» البساتين ولتلك المولدات نغمات تشبه شهقة الحياة خاصة حين تتقاطع أصواتها في أسماعنا فنجدها أجمل من سيمفونية وأحلى من معزوفة.



ننام على إيقاعها ثم نصحو فنقلدها نضرب الكرة برؤوسنا نحو الجدار المقابل نسرع الضربات أو نخفض إيقاعها كذلك بأقدامنا ونعتبر الجدار جزءا من الملعب أو اللعبة ونسميها «لعبة جدارية» تماشيا مع صوت بات ليلته في رؤوسنا فلم نكن نعرف أسماء النوتات ولا عدد السيمفونيات التي ألفها بيتهوفن لكننا كنا نعرف كيف نؤلف موسيقانا من كرة وجدار وماطور بستان على إيقاع الحب والشوق واللهفة والغزل فليس أغلى من لعبتنا غير شغف حبها الغاوي في كثير من الأحيان حتى يعلق موزارت وبيتهوفن على بيانو شوبان قائلين بملء السمع والبصر: «دي مش كورة دي مزيكا».



لهذا أعود كلما ضجت الشاشات بالأرقام والتحليل والأسبقية والقياسية والكلمات الفارغة من الزمن ومن المشهد ومن الروح والوصف الجاف الناشف اليابس لحالة من التوحد متسائلا فيها كيف أقنع هذا الجمهور الكبير العريض أن لعبتكم ليست سوى أغنية أو موسيقى، لها قصص وحكايات، لها لوحات ورسومات، لها عالم مواز غير هذا العالم الذي نعيشه، عالم معجون بالطفولة والبهاء والبراءة والشقاوة أيضا ثم في كل مرة أجد صوتي لا يتجاوز محيطي.