في أول العمر، ضمّته طفلًا وهو يأخذ أنفاسه الأولى، وبعد عمرٍ من المحبّة والبر تأتي المشيئة أن تضمّه إلى صدرها ضمتها الأخيرة ليلفظ أنفاسه في بيتها.

عبدالوهاب بن عوض آل حسين الغامدي ابن قرية الراعب في الباحة الذي أجبرته ظروف العمل والحياة أن يقيم في الرياض، عاد إلى مسقط رأسه ليصطحب أمّه لتعيش معه في مقر إقامته لئلا يفارقها ويقوم مع إخوته وأخواته على خدمتها.

لم يهن عليه أن تقضي الشتاء بعيدةً عنه، فأرادها قريبةً منه، يتولّى رعايتها ويلبي طلباتها.

وصل عبدالوهاب، الموظف في الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، مساء أمس الأول إلى منزلها في قرية الراعب.

خلد إلى النوم بعد وصوله، عازماً على أن يغادرا معاً إلى الرياض صباح اليوم التالي، ولكن الرحلة المقررة لم ولن تقلع، إذ وافته المنيّة في بيتها.

كأنما أتى إلى أمّه التي جاء ليبقيها إلى جواره، لتضمّه إلى صدرها وتودعه في آخر لحظات حياته.

