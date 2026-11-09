تعود تخفيضات 11.11 على أمازون السعودية عبر www.amazon.sa/events/double11، مقدمةً عروضاً استثنائية على أكثر من 30 فئة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع خيارات توصيل سريعة تشمل التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي على المنتجات المؤهلة. ويمكن للعملاء اكتشاف ملايين العروض على كل شيء من المستلزمات اليومية والإلكترونيات والتجميل والأزياء إلى المنزل والمطبخ وأجهزة أمازون، إضافة إلى عروض من علامات تجارية عالمية تُشحن مباشرة من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa مع توصيل دولي مجاني على الطلبات المؤهلة.

وعلى مدار ثمانية أيام حافلة بالتوفير على جميع الفئات مع مزايا إضافية لأعضاء "برايم"، حان الوقت لتحديد الموعد في الأجندات وإعداد قوائم المشتريات المفضلة.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، المدير العام لأمازون السعودية: "في أمازون، العملاء يأتون دائماً في المقام الأول — وتخفيضات 11.11 هي من اللحظات التي يتجلى فيها هذا الالتزام بشكل حقيقي. نريد لكل متسوق على أمازون السعودية أن يعيش متعة اكتشاف علاماته التجارية ومنتجاته المفضلة بعروض مميزة، مع الثقة بأن طلبه سيصل بسرعة. من الأزياء والإلكترونيات إلى المنزل والمطبخ والمستلزمات اليومية، تمتد العروض على جميع الفئات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية. ومع التوصيل في نفس اليوم واليوم التالي، والخصومات المصرفية الفورية، وخيارات الدفع المرنة، نساعد العملاء على تحقيق أفضل قيمة بالسرعة التي يتوقعونها."

عروض استثنائية على جميع الفئات المستلزمات اليومية والغذائية: تخفيضات تصل إلى 56% على المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية والمشروبات منها القهوة والمياه ومستلزمات التنظيف ومنتجات الغسيل والمناديل من علامات تجارية مثل إكسترا وايت، كومفورت، فاين، هلا، لافاتزا، نسكافيه، إيلي، كوكا كولا، بيرين، فولفيك، وإيفيان.

الإلكترونيات والألعاب: تخفيضات تصل إلى 70% على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون وسماعات الرأس ومكبرات الصوت وأجهزة الألعاب والإكسسوارات من علامات تجارية مثل سامسونج، سوني، أسوس، إل جي، تي سي إل، هونر، هواوي، أنكر، ساوند كور، يوغرين، شوكز، جيه بي إل، هايبر إكس، شاومي، بلاي ستيشن، إكس بوكس، غيم سير، لوجيتك جي، وغيم أون. كما يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 55% على أجهزة أمازون بما في ذلك Ring وEcho وKindle.

التجميل والعناية الشخصية: تخفيضات تصل إلى 60% على العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور والعناية بالشعر والعناية الشخصية من علامات تجارية مثل بيوتي أوف جوسون، ميديكيوب، يوسيرين، كوسركس، أنوا، فازلين، إي إل إف، نيكس بروفيشنال ميكاب، ماك، شارلوت تلبوري، بورجوا، ديور، توم فورد، إيف سان لوران، غوتشي، دولتشي آند غابانا، فيرساتشي، الماجد للعود، كيراستاز، دايسون، ويفي توك، تايمو، فيليبس، وأورال-بي.

الأزياء والإكسسوارات: تخفيضات تصل إلى 70% على الملابس والأحذية والحقائب وحقائب السفر والنظارات الشمسية والساعات والمجوهرات من علامات تجارية مثل سكيتشرز، بوما، كروكس، نيو بالانس، أندر آرمر، ريبوك، لاكوست، بوس، كالفن كلاين، تومي هيلفيغر، ديلسي باريس، راي بان، مارك جاكوبس، إمبوريو أرماني، غيس، كاسيو، سواتش، مايكل كورس، سيتيزن، بوليس، وسيكو.

المنزل والمطبخ: تخفيضات تصل إلى 60% على المكانس الروبوتية وأجهزة تنقية الهواء والمكانس الكهربائية وآلات الإسبريسو والمقالي الهوائية وأدوات الطهي من علامات تجارية مثل دايسون، دريم، نينجا، ديلونغي، بلاك اند ديكر، ليفويت، روبوروك، ويوفي.

مستلزمات الأطفال والألعاب: تخفيضات تصل إلى 70% على الألعاب ومستلزمات الأطفال من علامات تجارية مثل ليغو، باربي، ماتيل، بامبرز، بيبي جوي، ووتر وايبس، بيجون، وموستيلا.

الرياضة واللياقة البدنية: تخفيضات تصل إلى 70% على معدات اللياقة البدنية وأجهزة المشي والأجهزة القابلة للارتداء ومتتبعات اللياقة من علامات تجارية مثل أورا، ووب، ووكنغ باد، فيتبيت، وسبارنود فيتنس.

مستلزمات الحيوانات الأليفة: تخفيضات تصل إلى 50% على طعام الحيوانات الأليفة والوجبات الخفيفة والإكسسوارات من علامات تجارية مثل بيورينا، بيت ليبرو، فياندريا، ووان إز أول.

كما يمكن للعملاء الوصول إلى عروض من علامات تجارية عالمية تُشحن مباشرة من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa مع توصيل دولي مجاني على الطلبات المؤهلة. ويمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بخصم يصل إلى 25% (بحد أدنى 11 ريالاً) خلال تخفيضات 11.11، على منتجات الأزياء والمنزل ونمط الحياة العصرية باستخدام الرمز BZR11 عند طلب 7 وحدات أو أكثر عبر amazon.sa/bazaar أو من خلال أيقونة "بازار" في تطبيق أمازون. تطبق الشروط والأحكام.

طرق إضافية للتوفير

إن الحصول على عرض مميز أمر رائع، لكن ماذا لو استفدت من توفير إضافي؟ هذا ما يميز تخفيضات 11.11:

• الخصومات المصرفية الفورية: يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستفادة من خصومات إضافية تصل إلى 30% عند استخدام بطاقات بنك الجزيرة وبنك الرياض الائتمانية على طلبات 11.11 المؤهلة على Amazon.sa. تطبق الشروط والأحكام.

• بطاقات هدايا Amazon.sa الإلكترونية: عند شراء بطاقة هدايا إلكترونية بقيمة 400 ريال أو أكثر حتى 13 نوفمبر، يحصل العملاء على رصيد ترويجي بقيمة 40 ريالاً. تطبق الشروط والأحكام.

• خيارات دفع مرنة: يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة تسوق مريحة وميسّرة مع تابي وتمارا، من خلال تقسيم المدفوعات بشكل مريح إلى 4 أقساط بدون فوائد، أو اختيار خطط التقسيط بنسبة 0% المتاحة من مجموعة من الشركاء المصرفيين عند إتمام عملية الدفع. تطبق الشروط والأحكام.

الاستعداد لتخفيضات 11.11 يمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الاشتراك في "برايم" عبر www.amazon.sa/prime مقابل 16 ريالاً شهرياً أو 140 ريالاً سنوياً والاستمتاع بجميع المزايا التي تقدمها "برايم" على مدار العام، والتي تشمل التوصيل السريع والمجاني والعروض الحصرية وبرايم فيديو وأمازون لونا. جهّز قائمة مشترياتك وابدأ بإضافة منتجاتك المفضلة إلى السلة، من خلال تحميل تطبيق أمازون أو زيارة www.amazon.sa/events/double11 للاستفادة من العروض عند انطلاق التخفيضات.