التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نظيره وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد إد ميليباند، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا والتطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور فيصل بن سعود المجفل.