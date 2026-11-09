وضعت الفيضانات التي اجتاحت قطاع غزة عشرات الآلاف من النازحين أمام أزمة إنسانية متفاقمة، بعدما أغرقت الأمطار خيامهم وملاجئهم المؤقتة وأتلفت ممتلكاتهم، ما دفع «مجلس السلام» إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بفتح المجال فوراً أمام دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والاستعداد للشتاء، محذراً من تحول الأوضاع إلى حالة طوارئ إنسانية.



وقال المجلس، في بيان اليوم (الإثنين)، إن الفيضانات الموسمية التي ضربت مناطق متفرقة من القطاع خلال اليومين الماضيين غمرت عشرات الآلاف من الخيام والمساكن المؤقتة، وألحقت أضراراً بممتلكات أساسية للعائلات النازحة، تاركة آلاف المدنيين في مواجهة البرد والظروف المعيشية غير الآمنة.



وشدد على ضرورة تسريع إدخال مواد الإيواء ومستلزمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإدارة النفايات، محذراً من أن التأخر في توفيرها يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت خلال العام الماضي في مجالات الغذاء والتغذية، ويضاعف المخاطر على المدنيين مع اقتراب فصل الشتاء.



ودعا المجلس إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب «بروتوكول شرم الشيخ الإنساني»، والسماح بدخول الاحتياجات الضرورية للملاجئ المؤقتة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، معتبراً أن الإجراءات التي يجري النظر فيها حالياً، بما في ذلك عبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، لا تزال دون مستوى الاحتياجات العاجلة.



ولم يقتصر تحذير المجلس على الجانب الإنساني، إذ ربط التأخر في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بتعثر المسار السياسي والأمني في القطاع، مؤكداً أن تأخر الموافقات الإسرائيلية فاقم آثار أزمة إنسانية كان بالإمكان توقعها، وأخر انطلاق عملية نزع السلاح ونقل السلطة من حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.



وفي المقابل، طالب المجلس قيادة حركة حماس بتنفيذ تعهداتها دون تأخير، ووقف الأنشطة العسكرية في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية، محذراً من أن استمرارها يعرض السكان للخطر ويقوض التقدم الإنساني. كما دعا الحركة إلى إلقاء السلاح وتسهيل انتقال كامل السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.



وأكد المجلس ضرورة تحرك الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين بصورة عاجلة لتوفير التمويل والإمدادات والدعم التشغيلي اللازم لمواجهة احتياجات الشتاء، والحفاظ على المكاسب الإنسانية وتسريع جهود التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية.



وشدد البيان على أن مرحلة التعهدات غير المنفذة يجب أن تنتهي، مطالباً جميع الأطراف بتحويل التزاماتها إلى إجراءات عملية وفورية، ومحملاً الجهات التي تتخلف عن تنفيذ تعهداتها مسؤولية التداعيات الإنسانية المترتبة على ذلك.