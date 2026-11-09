التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية ألمانيا الدكتور يوهان فاديفول، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية فيها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الدكتور فيصل بن سعود المجفل.