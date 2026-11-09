تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ دورها الريادي في دعم السكان باليمن، عبر ذراعها الإنسانية «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» والمشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، مسجلةً خلال أسبوع واحد فقط أرقاماً استثنائية تعكس ضخامة الاستجابة الإنسانية وتكاملها في مختلف المحافظات اليمنية.



وأطلقت المنظومة الإغاثية السعودية سلسلة دعم ومشاريع شاملة طالت خمسة قطاعات حيوية (الصحة، الأمن الغذائي، المياه والإصحاح البيئي، الإيواء، وحمايةً المدنيين)؛ لتأمين حياة السكّان وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر النازحة والأشد احتياجاً.



إمدادات طبية وجلسات غسيل كلوي



شهد القطاع الصحي استجابة ميدانية عاجلة لرفع كفاءة المرافق الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية الحادة؛ حيث سلم المركز لوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية 11 شاحنة ضخمة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.



بالتوازي مع ذلك، واصلت مراكز الغسيل الكلوي التابعة للمركز في محافظة الضالع تقديم خدماتها النوعية، حيث استفاد 93 مريضاً من نحو 1,319 جلسة غسيل كلوي ورعاية طبية متكاملة، ما أسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف التكاليف العلاجية عن المرضى.



قوافل تتدفق لاستقرار الأسر



وعلى صعيد الأمن الغذائي، اتسعت رقعة التوزيع الميداني لتأمين المواد التموينية الأساسية للأسر المتضررة والنازحة؛ إذ وصلت إلى محافظة أبين ست شاحنات إغاثية تحمل على متنها 2,160 سلة غذائية مستهدفة الفئات الأكثر احتياجاً، بالتزامن مع استمرار التوزيع المباشر للسلال الغذائية في محافظتي عدن ومأرب لتلبية المتطلبات المعيشية العاجلة بما يعزز الاستقرار المعيشي.



مياه نقيّة وملاذات آمنة للنازحين



وفي إطار الاستجابة لمتطلبات المياه والإصحاح البيئي، واصل المركز ضخ مياه الشرب النقية عبر عشرات نقاط التوزيع المعتمدة في محافظات عدن، ولحج، وتعز، تخدم آلاف الأسر في المجتمعات المضيفة ومخيمات النزوح، بالتوازي مع توزيع مستلزمات وأوعية آمنة لحفظ المياه.



وفي قطاع الإيواء، سارعت الفرق الميدانية بتوزيع مئات الخيام والحقائب الإيوائية الشاملة في محافظتي لحج وأبين، لتأمين ملاذات آمنة تقي النازحين قسوة الظروف المناخية وتلبي متطلبات الحياة الكريمة.



تطهير الأرض وصون الأرواح



وحمايةً للمدنيين وتأميناً للمساكن والمزارع، واصل المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» عملياته الميدانية بنجاح؛ حيث تمكنت كوادره خلال الأسبوع نفسه من انتزاع وإبطال 1,041 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت تتربص بحياة المدنيين، ليرتفع إجمالي ما نُزع منذ انطلاق المشروع إلى 601,041 لغماً ومادة متفجرة زرعت بعشوائية في الطرقات والمزارع والأعيان المدنية.



نهجٌ إنساني ثابت وعطاءٌ مستمر



يُذكر أن هذه الجهود الشاملة والمكثفة خلال أسبوع واحد تؤكد أن الدعم السعودي لليمن يتجاوز تقديم المساعدات العاجلة، إلى حماية الأرواح، وتأمين الخدمات الأساسية، ومساندة المجتمعات المتضررة، وتهيئة الظروف لحياة أكثر أمناً واستقراراً.